10-те порции на първата държавна новогодишна евробаница

Декември ни въвлече в себе си, както винаги - без да ни пита. И започваме едни планове за празниците, едни равносметки, един стрес, за да си скъсим живота с поредна година. Но това може да се облекчи, ако се мисли стратегически.

Ето, например, държавната новогодишна баница може да се планира от сега как да се завърти, така че на Детето да му се падне паричката. Голямо чудо, че вече монетката трябва да е в евро, ние от еврото лошо не сме видели реално. И от Еврото не сме видели лошо, само дето и него самият не сме го видели, не че много го търсим.

Ето на какви парчета да разпределим първата държавна евробаница:

1. Евро. Едно парче с паричката. За да не е маркирано по очевиден начин, направо ще го сложим в средата. Така, като въртим тавата, ще да се падне на когото трябва, че да не се разреве и после да има сополи по цялата баница. Може и кюлче, ако още не сме обменили еврови стотинки.

2. Хазартния сектор. Тя баницата си е като едно колело на късмета. Тази ротативка, която е пристрастила нацията ни от векове с хрупкавите си кори и мекичкото си пълнежче, е идеален начин да разпределим родният вариант на фентанила - хазартния сектор. Да го окрупним. Все пак милиардите са повече, ако са за един кръг, вместо за 3-4.

3. Магазини за хората. Хората са най-големият капитал на България. Затова трябва да има хубави магазини, които да продават хора навсякъде. Дали само за единичен акт на гласуване на избори, или политически, медиен, полицейски или съдебен слугинаж - хора да се продават.

4. Лукойл. Рафинирана порция за ценители на втечнения динозавър и древен планктон.

5. Варна. Може да не е толкова секси, колкото някои други работи из евробаницата, но може би просто така искат да си мислим, за да не я изпапка някой случаен.

6. Бюджетът. Някой ще каже, че това е равно на паричката, но не е. Бюджетът е повече, защото може с една тринайсета заплата в МВР да си купиш избори за четири бюджета напред.

7. Сметопочистването на София. Мръсна работа е, но сладка, особено ако нетърпението на хората се превалутира в евро и народът вземе да се овълчи. Пък и камионите спират безплатно в синя и зелена зона, което е лукс.

8. Околовръстното на София. Винаги е било място за изкарване на пари. Даже толкова пари, че какво като те сочат хората и те обиждат на най-древната професия. Пътищар къща храни.

9. Възстановяването на Украйна. Сделката за мир със сигурност ще бъде трайна и перспективна, а възстановяването на всичко разрушено от братска Русия не може да се прави от добро сърце, ще трябва и някое евро. Чудесен къшей от баницата за тези, които не харесват в България да им гледат в паничката и обичат да гледат отвъд границата.

10. По-ново начало. Единственото по-хубаво от Новото начало е нещо още по-ново. То е като с новия айфон, новия телевизор, новата кола или новото гадже. Човек винаги трепти за новите работи.

Автор: Самуил Петканов, Прас Прес