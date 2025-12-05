Румен Петков: Протестът трябва да бъде осмислен и разбран, а не яхнат

БСП-Обединена левица няма основание да преразглежда гласуването си за комисията „Сорос“. Това каза в „Лице в лице“ по bTV председателят на АБВ Румен Петков и допълни, че предложението за закриване на комисията няма да доведе до напрежение в коалицията. По-рано днес парламентарната група на ГЕРБ внесе в деловодството на Народното събрание проект на решение за закриването на временната комисия „Сорос“.

Тя беше създадена по предложение на ДПС-Ново начало и трябваше да установява факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос у нас, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт.

Той приветства решението на правителството да даде крачка назад за Бюджет 2026. „В момента се нуждаем от спокойствие и решителни действия, които да покажат държавност и отговорност пред обществото. Не считам, че основната причина за протеста е бюджетът. Той трябва да бъде осмислен и разбран, а не яхнат, каквито опити виждаме. Защото яхването беше направено още във вечерта на протеста – от Кирил Петков и трябва да му бъде потърсена сметка“, каза още социалистът.

По думите му протестът е бил най-вече срещу начина на правене на политика – арогантността, презрението към гражданите и непрозрачните решения. Според него причините за обществения гняв са скандалът с тотото, прибързаните действия за „Лукойл“ и свиканата бюджетна комисия „между две кафета“.

Според Петков тези действия са „насъскали честните, достойни българи“, които са излезли по улиците, за да покажат, че „повече така не може“. По думите му полицаите са най-удобната жертва, но не те взимат решенията. Бившият вътрешен министър защити служителите на МВР и предупреди, че те не трябва да бъдат използвани като изкупителна жертва.

Петков критикува и недостатъчната реакция на МВР в нощта на безредиците, но заяви, че пожарната е действала разумно, за да не пострадат хора. Политикът призна, че обществото вижда хора, които „години наред са недосегаеми“ и това руши доверието в държавността.

Относно ролята на Делян Пеевски в управлението, Петков заяви: „Продължаваме промяната“ са най-големите му пропагандатори. Те го направиха недосегаем с промените в Конституцията“.

Според Петков протестите закономерно прераснаха в искания за оставка, но подчерта, че лишаването на държавата от стабилност би било опасно. „Ако пак влезем в избори – те няма да са само едни. А тези, които внесоха вота на недоверие, гарантираха властта на Пеевски“, обясни той.

