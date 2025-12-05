Поредна трагедия на пътя: Трима души загинаха при челен удар между камион и кола край Търговище

Трима души загинаха при катастрофа край търговищкото село Дралфа. Сигналът за инцидента е подаден около 15:36 часа, съобщава БНР. По първоначални данни, ударът е между лека кола и товарен автомобил. Жертвите, загинали на място, са пътували в колата. Двете превозни средства са се движели в противоположни посоки. Водачът на товарния автомобил е тестван за алкохол и наркотици, и пробите са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство в хода, на което ще се изясняват причините. Към 19:40 часа на мястото все още вървеше оглед и движението е преустановено, като са осигурени обходни маршрути. За пътуващите в посока Попово – Търговище – през селата Росина – Кошничари – Глогинка. За пътуващите в посока Търговище – Попово – през селата Лиляк – Александрово – Горна Кабда. На място са екип на "Пътна полиция" и се очаква отваряне на пътя още тази вечер.

