Спорт:

Поредна трагедия на пътя: Трима души загинаха при челен удар между камион и кола край Търговище

05 декември 2025, 20:50 часа 564 прочитания 0 коментара
Поредна трагедия на пътя: Трима души загинаха при челен удар между камион и кола край Търговище

Трима души загинаха при катастрофа край търговищкото село Дралфа. Сигналът за инцидента е подаден около 15:36 часа, съобщава БНР. По първоначални данни, ударът е между лека кола и товарен автомобил. Жертвите, загинали на място, са пътували в колата. Двете превозни средства са се движели в противоположни посоки. Водачът на товарния автомобил е тестван за алкохол и наркотици, и пробите са отрицателни.

Още: Микробус се блъсна в стълб, четирима младежи са пострадали

По случая е образувано досъдебно производство в хода, на което ще се изясняват причините. Към 19:40 часа на мястото все още вървеше оглед и движението е преустановено, като са осигурени обходни маршрути. За пътуващите в посока Попово – Търговище – през селата Росина – Кошничари – Глогинка. За пътуващите в посока Търговище – Попово – през селата Лиляк – Александрово – Горна Кабда. На място са екип на "Пътна полиция" и се очаква отваряне на пътя още тази вечер.

Още: На пешеходна пътека: Кола блъсна мъж и жена

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
кола ТИР Търговище катастрофа загинали
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес