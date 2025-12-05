Войната в Украйна:

За да се ръкува със студенти: Макрон избяга от охраната си в Китай (ВИДЕО)

Френският президент Еманюел Макрон избяга от китайски служители по сигурността. Любопитната случка се разигра по време на посещението му в Китай.

Макрон се затича, за да говори с местни студенти, предизвиквайки паника сред Младите хора бяха възхитени, заснемайки френския президент с мобилните си телефони и стискайки му ръката.

Елин Димитров
