Aрхеолози откриха останки от неизвестен досега кралски дворец

Екип от израелски археолози откри ново парче от пъзела на древната крепост Александриум, намираща се на планински връх, издигащ се на 650 метра над долината на река Йордан, предаде израелската новинарска агенция ТПС. Месеци след възобновяване на разкопките на източната страна на обекта, изследователите вече са открили останки от новоидентифициран кралски дворец на северозападния склон. Находката предполага, че крепостта е била част от много по-обширен кралски комплекс, отколкото се е знаело досега.

„Това хвърля светлина върху архитектурния стил и функцията на обекта, което не се споменава от Йосиф Флавий - единствения ни исторически източник за периода“, каза д-р Двир Равив от университета „Бар Илан“ и директор на разкопките.

„Така че всяка археологическа находка е значима“, добави той.

Сред откритията в крепостта, разположена над планината Сартаба, са две колони с диаметър 40 сантиметра и височина 60 сантиметра. Според проф. Равив колоните съответстват на монументалния иродиански стил от I век сл. н. е., познат от Масада и други пустинни крепости, подсилвайки царствения характер на откритите досега структури.

Откритието разширява известното за Александриум, дворцовата крепост, построена от хасмонейския цар Александър Янай и по-късно реновирана от Ирод Велики.

Александриум е описана от Йосиф Флавий като „крепост, построена с голям блясък на висока планина“. Мястото е играло централна роля в ожесточените борби в рамките на династията на Хасмонеите и по-късно във възхода на Ирод, служейки в различни моменти като място за затвор, за прием и дори на царско погребение.

Исторически източници записват, че мястото е било разрушено от римляните през 57 г. пр. н. е., няколко години след като римският генерал Помпей завладява Юдея (63 г. пр. н. е.). Възможно е да е било използвано от еврейски бунтовници по време на Голямото въстание срещу Рим (66–73 г. сл. н. е.), добави Равив.

Мястото е било разкопано за последно през 80-те години на миналия век, но окончателен доклад никога не е публикуван. Равив и екипът му започнали почти от нулата, разчитайки само на остракони - керамични фрагменти с надписи с юдейски имена, бележки и снимки, оставени от по-ранни изследователи. Един известен остатък от по-ранните разкопки е бял мозаечен под, който някога е павирал двореца на източния склон.

Снимка: iStock

С подкрепата на Министерството на културното наследство подновените разкопки започнаха през март, отбелязвайки първата систематична работа на обекта от четири десетилетия. Проектът има за цел да разреши оставащите въпроси относно крепостта, нейното архитектурно развитие и ролята ѝ през периода на Хасмонеите и Ирод.

Новооткритият дворец на северозападния склон изяснява както мащаба, така и великолепието на комплекса на върха на хълма. Тъй като Йосиф Флавий предлага само кратки препратки към Александриум, физическите доказателства са от съществено значение за разбирането как Хасмонеите и Ирод са построили и използвали крепостта. Според Равив, откритите досега архитектурни фрагменти позволяват на археолозите да реконструират части от разположението на двореца и да разберат по-добре неговата функция.

Разкопките се извършват от университета „Бар Илан“ в сътрудничество със служителя, отговарящ за археологическите обекти към Гражданската администрация в Юдея и Самария, тъй като обектът се намира в Зона „Це“ на Юдея и Самария - под израелска административна и охранителна юрисдикция.

Равив казва, че откритията от този сезон вероятно са само началото.

„Надяваме се да разкрием още“, каза той.

Както ТПС съобщи по-рано, израелските археолози се оказват в черен списък на международната академична общност, без да могат да публикуват открития от Юдея и Самария. Политическите практики на академичния свят водят до заличаване на библейската история. Междувременно Палестинската администрация умишлено се стреми да заличи доказателства за еврейската връзка със земята и застрашава обекти с огромна историческа стойност, съобщават археолозите.

В опит да промени уравнението, израелското правителство отпусна безпрецедентен бюджет от 33 милиона щатски долара за запазване на археологически обекти в Зона „Це“.

Снимка: iStock

В средата на ноември Гражданската администрация започна да отчуждава земя близо до древната библейска столица Севастия с цел запазване и развитие на археологическия обект там. Като друга част от тези усилия, Израелската агенция за антики, заедно с водещи университети, организира през февруари тази година първата международна конференция по археология и опазване на обекти в Юдея и Самария, която привлече десетки изследователи от много страни.

За да се защитят допълнително обектите на еврейското наследство, имаше призиви за разширяване на юрисдикцията на Израелската агенция за антики до Юдея и Самария, като се замени служителя, отговарящ за археологическите обект към Гражданската администрация. Поддръжниците на тази идея твърдят, че Гражданската администрация не е подготвена да се справи с предизвикателствата, свързани с опазването и разкопките на обектите. Критици предупреждават, че този ход може да доведе до изолация от международно сътрудничество на цялата израелска археология.

Източник: БТА