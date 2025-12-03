Груби грешки при съхранението на луковици: Градината ви ще е пуста на пролет, ако ги допуснете

Много цъфтящи луковици – като далии, гладиоли, бегонии и други – увяхват от първата слана и не са достатъчно издръжливи, за да оцелеят при ниските температури в определени зони. Вместо да се оставят в земята, някои луковици трябва да бъдат изкопани и презимувани на закрито, докато не са готови за повторно засаждане на следващата пролет. Днес ще ви дадем полезни съвети за правилно съхранение на луковиците през зимата, помагайки ви да запазите любимите си цветя за още един сезон.

Кога да съхранявате луковици

Издръжливите пролетно цъфтящи луковици като лалета, нарциси и минзухари могат да останат засадени в земята през зимата в повечето климатични условия. Но нежните луковици, които лесно могат да бъдат повредени от слана, ще трябва да бъдат изкопани и съхранявани през зимата.

Това ви позволява да запазвате едни и същи луковици година след година и те често растат по-големи и цъфтят по-добре през следващия сезон.

Стремете се да изкопавате нежните луковици след първата слана, след като листата станат кафяви и сухи. Първата слана варира в зависимост от вашето населено място. В повечето региони на България обикновено се появява между ноември и януари.

Как да изкопаете луковици

Следвайте тези прости инструкции за безопасно изваждане на луковиците от земята.

Изберете правилния градинарски инструмент. Най-добре е да използвате вила за копаене, за да повдигнете внимателно луковиците от почвата.

С помощта на вилата си за копаене изкопайте дупка, където са засадени луковиците. Копайте внимателно, защото луковиците са пораснали, откакто сте ги засадили.

Внимателно извадете луковиците от почвата. Изчеткайте или изплакнете останалата почва от луковиците.

Оставете луковиците да изсъхнат. Направете това, като преместите луковиците на тъмно, топло и добре проветриво място с температура между 15 и 22 градуса по Целзий за около седмица или докато луковиците изсъхнат напълно.

Как да съхранявате луковиците

След като луковиците изсъхнат, е време да ги съхранявате.

Поставете луковиците в дишащ контейнер, като например щайга или картонена кутия.

Подредете луковиците на пластове между сухи материали, като вермикулит, кокосови влакна, кедрови стърготини или вестник, които ще абсорбират останалата влага. Слоевете предотвратяват допир на отделните луковици една до друга, което ще предотврати разпространението на мухъл или гниене.

Съхранявайте луковиците на хладно, тъмно и проветриво място, като например неотопляем гараж през зимата. Съхранението се състои в това да позволите на луковиците да останат в латентно състояние, без да се намокрят, прегреят или замръзнат.

Често проверявайте луковиците на всеки няколко седмици и отстранявайте всички, които показват признаци на гниене или мухъл.

Често срещани грешки при съхранението на луковици

Избягвайте тези грешки при съхранение на луковици и можете да ги засадите отново през пролетта.

Ненадписване на етикети: Много луковици изглеждат еднакво, особено след като листата им са отрязани. Помислете за етикетиране на луковиците си, преди да ги съхраните, за да можете лесно да ги идентифицирате, когато са готови за засаждане през пролетта.

Съхраняване твърде рано: Ако луковиците се съхраняват, преди да са имали време да изсъхнат, в тях ще се натрупа влага и те вероятно ще изгният. Винаги е добре първо да ги оставите да изсъхнатТърпението при съхранение ще се отплати следващата пролет.

Използване на херметически затворени контейнери: Луковиците се нуждаят от вентилация. Херметически затворените контейнери, като найлонови торбички или запечатани контейнери, ще задържат влагата и ще причинят мухъл, което ще доведе до болни луковици, които ще трябва да изхвърлите.

Съхранение на топло: Луковиците могат да мухлясат, ако се съхраняват на топло място. Ето защо съхранението на луковиците в правилния температурен диапазон е жизненоважно.

Без проветрение на съхраняваните луковици: Лесно е да забравите за съхраняваните луковици, но най-добре планирайте да ги наблюдавате поне веднъж месечно.