Зеленски: Имаме още хиляди деца, които трябва да бъдат върнати от Русия

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския президент Доналд Тръмп за помощта при връщането на 7 украински деца от Русия и добави, че все още има хиляди деца, които трябва да бъдат върнати в Украйна, предаде Ройтерс.

Още: Русия незабавно да върне отвлечените украински деца: ООН прие резолюция, България подкрепи

"Благодаря на президента на САЩ и на първата дама на САЩ за непрекъснатото внимание към този важен въпрос", написа Зеленски в социалната платформа "Екс". "Хиляди наши деца все още трябва да бъдат върнати и ние разчитаме на широката международна подкрепа, за да осъществим това", добави той.

Още: Опит за убийството на Зеленски? Дронове опитали да пресрещнат самолета му при заминаване от Ирландия