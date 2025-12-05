Спорт:

Зеленски: Имаме още хиляди деца, които трябва да бъдат върнати от Русия

05 декември 2025, 20:05 часа 293 прочитания 0 коментара
Зеленски: Имаме още хиляди деца, които трябва да бъдат върнати от Русия

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския президент Доналд Тръмп за помощта при връщането на 7 украински деца от Русия и добави, че все още има хиляди деца, които трябва да бъдат върнати в Украйна, предаде Ройтерс.

Още: Русия незабавно да върне отвлечените украински деца: ООН прие резолюция, България подкрепи

"Благодаря на президента на САЩ и на първата дама на САЩ за непрекъснатото внимание към този важен въпрос", написа Зеленски в социалната платформа "Екс". "Хиляди наши деца все още трябва да бъдат върнати и ние разчитаме на широката международна подкрепа, за да осъществим това", добави той.

Още: Опит за убийството на Зеленски? Дронове опитали да пресрещнат самолета му при заминаване от Ирландия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Володимир Зеленски война Украйна украински деца депортация украински деца
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес