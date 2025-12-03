Направете това с тревата преди да настъпят сланите

В края на всяка година задачите по грижата за тревата започват да намаляват, тъй като повечето хора в Съединените щати се подготвят за сезон на покой. Обикновено остава малко време, за да завършите последните задачи от вашия списък, за да приготвите двора си „за лягане“, така да се каже. Ако живеете в район, където има слана, трябва да планирате да изпълните две жизненоважни задачи преди първата голяма слана. Косенето на тревата и гребенето на листата преди слана е от съществено значение, за да се подготвите за здрав двор след края на зимата.

През пролетта и лятото повечето хора косят тревата си веднъж на всеки 5 до 10 дни, в зависимост от скоростта на растеж. С по-късите и по-хладни дни, естествено е да косите тревата си по-рядко, тъй като растежът ѝ се забавя. Преди да настъпят слани, трябва да планирате косене за последен път, за да защитите тревата си. Освен косене на тревата, нещата, които трябва да направите след последното косене преди зимата, включват поливане, премахване на листа и торене.

Лесен начин да премахнете листата от моравата си е като ги съберете с гребло, или на купчини, за да ги съберете в торби за компост, или за да ги разпределите по-равномерно. Събирането на листа може да бъде досадно. Важно е обаче да не пренебрегвате тази задача преди първата слана. Нормално е да оставите някои листа, защото те могат да осигурят много полезни хранителни вещества за почвата и да подслонят животни и насекоми. Но оставянето на слоеве листа като одеяло върху моравата не е идеално.

Защо косенето и гребенето на листа са жизненоважни задачи за грижа за тревата преди замръзване

Преди да започнете зимен сън, косенето на тревата за последен път е ключът към безстресова пролет през новата година. Косенето на правилната височина е един важен навик, който ще помогне за предотвратяване на щети по тревата от сняг . Препоръчително е да косите тревата си на височина около 5 см. Обърнете внимание да не косите твърде много, за да избегнете дългосрочни щети. Косенето на тревата твърде късо или оставянето ѝ твърде високо може да доведе до проблеми със снежна плесен, досаден гъбичен растеж, който може да повлияе на цвета на вашата морава. Косенето преди слана е идеално, защото трябва да избягвате ненужна дейност върху тревата си, след като е замръзнала.

Събирането на листата в двора ви е едно от най-важните неща, които трябва да направите за моравата си сега, преди първите слани, за по-голям успех през пролетта . Премахването на листата е необходимо, за да поддържате моравата здрава, докато е в покой. Дебелият слой листа може да доведе до развитие на болести или смърт на някои от вашите тревни площи. Понякога не е напълно необходимо да съберете всички листа и да ги съберете в торби. Например, ако по-малко от 50% от моравата е покрита с листа, може да е добре да ги косите, за да им помогнете да се разградят естествено. Опитайте се да ги разпределите по-равномерно по моравата си, за да избегнете образуването на големи, мокри рогозки от първите слани. Липсата на въздушен поток и излагане на светлина също може да доведе до развитието на снежна плесен.