Спорт:

На бляскава церемония пред погледа на Тръмп: Англия, Хърватия и Гана в групата на смъртта на Мондиал'26 (ПЪЛЕН ЖРЕБИЙ)

05 декември 2025, 21:18 часа 350 прочитания 0 коментара
На бляскава церемония пред погледа на Тръмп: Англия, Хърватия и Гана в групата на смъртта на Мондиал'26 (ПЪЛЕН ЖРЕБИЙ)

Националният отбор на Англия изтегли късата клечка по време на жребия за предстоящото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада през лятото на 2026 година. „Трите лъва“ попаднаха в група с отборите на Хърватия, Гана и Панама. За сметка на това останалите водещи тимове имаха късмет и изтеглиха по-лесни съперници. Както е известно, Мондиал 2026 ще стартира на 11 юни и ще продължи до 19 юли.

Церемонията бе на световно ниво

Организаторите се погрижиха за доброто настроение на присъстващите като редица американски звезди се изредиха на сцената, а жребият бе теглен от легендарни бивши и настоящи състезатели във водещите спортове в САЩ – Шакийл О'Нийл (баскетбол), Аарън Джъдж (бейзбол), Том Брейди (американски футбол) и Уейн Грецки (хокей). Самата галавечер пък бе водена от актьора Кевин Харт и супермодела Хайди Кулм. Преди това на сцената се качиха президентът на САЩ Доналд Тръмп, президентът на Мексико Слаудия Шейнбаум Пардо и министър-председателят на Канада Марк Карни.

За първи път Мондиала ще се проведе в 3 държави

Както е известно, Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада ще бъде първото, което ще се проведе в три държави и в него ще участват 48 отбора. Надпреварата ще се проведе в общо 16 града. От тях 11 са в Щатите, 3 са в Мексико и 2 в Канада.

Откриващият мач на турнира ще бъде между Мексико и ЮАР.

Пълният жребий за Мондиал'26

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Група А: 1. Мексико 2. Южна Африка 3. Южна Корея 4. Дания/Северна Македония/Ирландия/Чехия

Група В: 1. Канада 2. Италия/Северна Ирландия/Уелс/Босна и Херцеговина 3. Катар 4. Швейцария

Група С: 1. Бразилия 2. Мароко 3. Хаити 4. Шотландия ГРУПА D 1. САЩ 2. Парагвай 3. Австралия 4. Турция/Румъния/Словакия/Косово

Група Е: 1. Германия 2. Кюрасао 3. Кот Д`Ивоар 4. Еквадор ГРУПА F 1. Нидерландия 2. Япония 3. Украйна/Швеция/Полша/Албания 4. Тунис

Група G: 1. Белгия 2. Египет 3. Иран 4. Нова Зеландия ГРУПА H 1. Испания 2. Кабо Верде 3. Саудитска Арабия 4. Уругвай

Група I: 1. Франция 2. Сенегал 3. Ирак/Боливия/Суринам 4. Норвегия

Група J: 1. Аржентина 2. Алжир 3. Австрия 4. Йордания

Група К: 1. Португалия 2. ДР Конго/Ямайка/Нова Каледония 3. Узбекистан 4. Колумбия

Група L: 1. Англия 2. Хърватия 3. Гана 4. Панама

ОЩЕ: Ефектът Мондиал'26: 200 000 нови работни места и 30 милиарда долара за американската икономика

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп Англия отбор Хърватия отбор Световно първенство по футбол Световно първенство по футбол 2026 Гана отбор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес