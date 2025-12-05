На бляскава церемония пред погледа на Тръмп: Англия, Хърватия и Гана в групата на смъртта на Мондиал'26 (ПЪЛЕН ЖРЕБИЙ)

Националният отбор на Англия изтегли късата клечка по време на жребия за предстоящото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада през лятото на 2026 година. „Трите лъва“ попаднаха в група с отборите на Хърватия, Гана и Панама. За сметка на това останалите водещи тимове имаха късмет и изтеглиха по-лесни съперници. Както е известно, Мондиал 2026 ще стартира на 11 юни и ще продължи до 19 юли.

Церемонията бе на световно ниво

Организаторите се погрижиха за доброто настроение на присъстващите като редица американски звезди се изредиха на сцената, а жребият бе теглен от легендарни бивши и настоящи състезатели във водещите спортове в САЩ – Шакийл О'Нийл (баскетбол), Аарън Джъдж (бейзбол), Том Брейди (американски футбол) и Уейн Грецки (хокей). Самата галавечер пък бе водена от актьора Кевин Харт и супермодела Хайди Кулм. Преди това на сцената се качиха президентът на САЩ Доналд Тръмп, президентът на Мексико Слаудия Шейнбаум Пардо и министър-председателят на Канада Марк Карни.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: THE COMPLETE WORLD CUP GROUP STAGES DRAW! ✨ pic.twitter.com/UxpIV4bsLW — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 5, 2025

За първи път Мондиала ще се проведе в 3 държави

Както е известно, Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада ще бъде първото, което ще се проведе в три държави и в него ще участват 48 отбора. Надпреварата ще се проведе в общо 16 града. От тях 11 са в Щатите, 3 са в Мексико и 2 в Канада.

Откриващият мач на турнира ще бъде между Мексико и ЮАР.

Пълният жребий за Мондиал'26

Група А: 1. Мексико 2. Южна Африка 3. Южна Корея 4. Дания/Северна Македония/Ирландия/Чехия

Група В: 1. Канада 2. Италия/Северна Ирландия/Уелс/Босна и Херцеговина 3. Катар 4. Швейцария

Група С: 1. Бразилия 2. Мароко 3. Хаити 4. Шотландия ГРУПА D 1. САЩ 2. Парагвай 3. Австралия 4. Турция/Румъния/Словакия/Косово

Група Е: 1. Германия 2. Кюрасао 3. Кот Д`Ивоар 4. Еквадор ГРУПА F 1. Нидерландия 2. Япония 3. Украйна/Швеция/Полша/Албания 4. Тунис

Група G: 1. Белгия 2. Египет 3. Иран 4. Нова Зеландия ГРУПА H 1. Испания 2. Кабо Верде 3. Саудитска Арабия 4. Уругвай

Група I: 1. Франция 2. Сенегал 3. Ирак/Боливия/Суринам 4. Норвегия

Група J: 1. Аржентина 2. Алжир 3. Австрия 4. Йордания

Група К: 1. Португалия 2. ДР Конго/Ямайка/Нова Каледония 3. Узбекистан 4. Колумбия

Група L: 1. Англия 2. Хърватия 3. Гана 4. Панама

ОЩЕ: Ефектът Мондиал'26: 200 000 нови работни места и 30 милиарда долара за американската икономика