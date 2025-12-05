Уникална катастрофа, на която "Бързи и яростни" ще завидят (ВИДЕО)

Страховита катастрофа стана факт в румънския град Орадя, област Трансилвания. Катастрофата е като от екшън филм - и е заснета от охранителна камера, като кадрите ще накарат всеки, който ги види, да се пита дали може да вярва на очите си.
Още: Навлязъл в насрещното: Велосипедист загина на пътя
55-годишен мъж катастрофира с лек автомобил "Мерцедес", съобщава румънската телевизия Captirile Pro TV. Катастрофата обаче е нещо, което е на практика невъзможно да се види - колата полита с пълна скорост, прескача други два автомобила и се забива някъде зад охранителната камера.
🚀Romanian Fast & Furious: Driver in Mercedes Takes Off at Full Speed— NEXTA (@nexta_tv) December 5, 2025
A 55-year-old man lost control of the vehicle due to feeling unwell.
The driver miraculously escaped with just a scare — and even refused hospitalization. pic.twitter.com/ZuloNgKuPj
Предвид видеото, уникалното е, че на шофьора му няма нищо. Обяснението за случая - той получил диабетна криза и изгубил контрол над управлението на автомобила. Шофьорът е останл заклещен в размазаната кола, която след полета си е нацелила стълб.
Още: Микробус се блъсна в стълб, четирима младежи са пострадали
ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив