Любопитно:

Уникална катастрофа, на която "Бързи и яростни" ще завидят (ВИДЕО)

05 декември 2025, 19:02 часа 470 прочитания 0 коментара
Уникална катастрофа, на която "Бързи и яростни" ще завидят (ВИДЕО)

Страховита катастрофа стана факт в румънския град Орадя, област Трансилвания. Катастрофата е като от екшън филм - и е заснета от охранителна камера, като кадрите ще накарат всеки, който ги види, да се пита дали може да вярва на очите си.

Още: Навлязъл в насрещното: Велосипедист загина на пътя

55-годишен мъж катастрофира с лек автомобил "Мерцедес", съобщава румънската телевизия Captirile Pro TV. Катастрофата обаче е нещо, което е на практика невъзможно да се види - колата полита с пълна скорост, прескача други два автомобила и се забива някъде зад охранителната камера.

Предвид видеото, уникалното е, че на шофьора му няма нищо. Обяснението за случая - той получил диабетна криза и изгубил контрол над управлението на автомобила. Шофьорът е останл заклещен в размазаната кола, която след полета си е нацелила стълб.

Още: Микробус се блъсна в стълб, четирима младежи са пострадали

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
полет Румъния катастрофа
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес