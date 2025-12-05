Наказаха Никола Цолов – Българският лъв изгуби три места

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов получи наказание от три места за предстоящите стартове в събота и неделя от състезанието за Голямата награда на Абу Даби. Цолов, който кара за тима на Кампос Рейсинг, даде девето време в квалификацията и трябваше да започне девети в неделното основно състезание и втори в спринтовата надпревара в събота.

Санкцията го измести на пето място в събота и на 12-то в неделя

F2 | NEWS: After today’s Qualifying two drivers have been penalised:

- Nikola Tsolov has been handed a 3-place grid penalty for impeding Luke Browning at Turn 9#F2 #Formula2 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/9DR0CLFTCe — Only Motorsport (@only_motorsport) December 5, 2025

Санкцията обаче ще го измести на петото място за съботния старт и на 12-ото за неделния. Българинът, който е част от академията на Ред Бул, бе подведен под отговорност заради блокиране срещу британеца Люк Браунинг в деветия завой на пистата "Яс Марина" в момент, в който пилотът на Хайтек опитваше да направи бърза обиколка.

