Ключова стъпка в грижата за стайните растения през зимата

Може да е вбесяващо да откриете хрупкави листа по стайните си растения, за чието отглеждане сте отделили толкова много време и енергия през цялата година. Проблемът с ниската влажност е двоен през зимата. По-хладният въздух задържа по-малко влага, а отоплителните ни системи го изсушават още повече.

Защитете тропическите си стайни растения през зимата с този хитър трик

Стайните растения обикновено са тропически растения и разчитат на висока влажност, за да процъфтяват. През летните месеци (поне в Средния Запад) има достатъчно влажност на въздуха, но веднага щом отоплението се включи, влагата във въздуха започва да изчезва. За щастие има няколко лесни начина за повишаване на влажността на стайните растения!

Няколко прости трика могат да помогнат на вашите растения да оцелеят дори през най-сухите зимни месеци и да ги подготвят за нов растеж през пролетта.

Още: Причини, поради които листата на стайните ви растения пожълтяват – и как да гo предотвратите

Влажност за стайни растения

Хората се справят добре с нива на относителна влажност между 30-50%, но много тропически растения се нуждаят от 70-80% относителна влажност. Важно е да се намери среден път, за да са щастливи и хората, и растенията!

Растенията абсорбират вода през корените си и отделят водни пари във въздуха през порите по листата си чрез процес, наречен транспирация. Колкото по-сух е въздухът около растението, толкова по-бързо протича транспирацията и растението ще изсъхне и ще се отпусне. В крайна сметка листата ще станат кафяви и хрупкави.

Поддържането на правилните нива на влажност на почвата и относителна влажност е труден баланс. Увеличаването на поливането изглежда като нещо, което би помогнало, но може да доведе до други проблеми, като кореново гниене и гъбични комари . Така че повишаването на влажността на въздуха около вашите прекрасни тропически растения ще им помогне да не губят толкова много влага, като същевременно ще предотврати други усложнения от преполиване.

Още: Балконските ви растения ще умрат, ако не знаете това за зимуването им

Растенията, които са склонни да се нуждаят от високи нива на влажност, включват молитвени растения , калатеи, орхидеи , мирни лилии , папрати, салонни палми и други. Така че, ако имате някои от тях, тогава тези методи за овлажняване ще ви помогнат изключително много.

Добавянето на тава с камъчета под някои от вашите стайни растения, които са по-взискателни към влажност, е евтин и лесен начин за повишаване на нивата на влажност. Звучи твърде просто, за да е възможно, но това малко допълнително количество вода, изпаряващо се във въздуха около вашето растение, ще му помогне да задържи повече влага в сухия зимен въздух.

Как да изберете най-добрата почва за саксии

Можете да си направите обикновена „направи си сам“ тава с камъчета, като напълните съд, който е по-широк от саксията ви, с камъчета или чакъл за аквариум. Напълнете съда с вода точно под горния край на камъчетата. Не искате водата да докосва саксията, защото тя може да започне да абсорбира водата в почвата и да причини гниене на корените.

Овлажнителите са чудесен начин за повишаване на относителната влажност по постоянен начин. Ако можете да добавите овлажнител за цялата къща към вашата ОВК система, чудесно! Ако не можете да направите такава голяма промяна, един обикновен преносим овлажнител може да направи чудеса.

Още: Трик с пластмасови бутилки за пазене на младите растения от вятър и вредители

Овлажнителите се предлагат с опции за хладна или топла мъгла, но изборът на овлажнител със студена мъгла ще ви помогне да предотвратите случайни изгаряния или топлинни щети на вашите растения.

Както беше обсъдено по-горе, растенията поемат вода през корените си и отделят пари през листата си чрез транспирация. Можете да използвате това във ваша полза, като групирате растенията си заедно. Те ще транспирират във въздуха едно около друго и групата ще повиши нивата на влажност. Да поговорим за самодостатъчност!

Можете допълнително да им помогнете, като използвате шкаф за съхранение като вътрешна оранжерия, която ще задържа цялата ценна влага, подобно на мини оранжерия или терариум .