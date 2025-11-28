По-малкият син на Мицкоски бил отровен

Македонският премиер Христиан Мицковски потвърди, че по-малкият му син Антоний е сред учениците в начално училище „Димо Хаджи Димов“ във Влае, Скопие, които са показали симптоми на отравяне, но каза, че сега е в добро състояние, съобщи македонската медия "360 градуса". Македонският министър-председател отрича детето да е било в тежко здравословно състояние и да е било хоспитализирано.

„Той беше в същото състояние като всички останали деца. Някои медии съобщиха, че е в тежко състояние, че е бил хоспитализиран, но трябва да призная, че това не е вярно. Иначе, да, той също беше жертва на това отравяне. Три дни получаваше вливане, не ходеше на училище. Той е смело момче, пъргаво, динамично, обича да се сприятелява. Предполагам, че в разгара на това общуване този ден всички са били на обяд и са консумирали една и съща храна", посочи Мицкоски.

Институциите ще разследват случая

Премиерът заяви, че оставя на институциите да разследват и да заявят точната причина за отравянето на учениците - дали е от храната, която са консумирали, или от нещо друго.

„Доколкото знам, Агенцията по храните и ветеринарната медицина и Институтът за обществено здраве провеждат необходимите изследвания, така че нека изчакаме и видим, нека не съдим. Между другото, синът ми вече е по-добре днес и се надявам, че в понеделник ще се върне на училище с приятелите си“, коментира Мицкоски.

След информация за масово отравяне на ученици в Начално общинско училище „Димо Хаджи Димов“ във Влае, Скопие, Агенцията по храните и ветеринарната медицина (АХВХ), Институтът за обществено здраве (ИОЗ) и Държавната санитарно-здравна инспекция (ДСЗИ) проведоха извънредна проверка в училището.

Според съобщенията, причините за стомашните проблеми сред учениците би трябвало да станат ясни днес.

По-рано днес от ЧП „Водоснабдяване и канализация" съобщиха, че анализите на взети проби от водата от училището показват, че тя е безопасна за употреба.