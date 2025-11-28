Зафиров: Едва в последните години ЕС разбра колко ключов е Черноморският регион

Смятам, че в следващите години водният басейн и страните около него ще са обект на особен фокус от страна на Съюз, каза вицепремиерът

- Г-н Зафиров, в родния Бургас сте, за да откриете важен форум. Какво е посланието, което изпращате на Европа с него?

- Изпращаме едно основно послание – Черноморският регион има бъдеще и потенциал. И е крайно време той да влезе трайно в полезрението на Европейския съюз. В този процес ролята на България е ключова – ние трябва да осъзнаем и придвижим процеса на по-задълбочено икономическо, културно и политическо сътрудничество в региона. Това е още една възможност за развитие на България, която до този момент, нека да бъдем честни, ние подценявахме. За Черноморския регион са изписани десетки стратегии и документи, но политиката на практика е малко. Ето това трябва да променим.

- Откривате офис на българските социалисти в Европарламента тук в Бургас - каква ще е неговата функция и какво да очакваме?

- БСП е една от водещите европейски сили в България. Казвам го с гордост и оправдано самочувствие. Именно при премиер социалист България стана част от ЕС и във всички ключови моменти за страната по отношение на европейското развитие ние сме имали водеща роля. Офисът на евросоциалистите тук ще е поле не само за информация, но и мотор за развитие на града. Смятам, че точно такива структури правят онова, което най-много липсва днес – осъществяват конкретната връзка между европейската и национална политика, хармонизират отношенията и задават различни параметри за развитие. Ние сме част от левицата в ЕС и имаме свой поглед за развитието на нашата общност, искаме повече социални програми, по-човешко лице на ЕС и смятам, че всеки човек, който се интересува от това, който иска да даде препоръки или просто да се поинтересува от процесите в Съюза ще е добре дошъл в офиса. Ние винаги сме се интересували от мнението на хората, защото именно те са Европейският съюз. Ще се радваме да бъдем автентичен посредник между тях и ръководството на ЕС.

- Как Европа вижда Черноморския регион и изобщо разбира ли колко стратегически е той за целия континент?

- Смятам, че в последните години ЕС разбра ключовото значение на Черноморския регион. Той е своеобразен мост между страни, които са членки на Евросъюза и страни, които виждат своето бъдеще в него или поне искат засилено сътрудничество с него. Нека пак да повторя важно е тази политика да не остава само на хартия. Регионът изисква не просто инвестиции, а отношение. Ясното разбиране, че външната политика на ЕС трябва да е многовекторна и най-важното ориентирана към мира. Защото той няма алтернатива. Войната е задънена улица, тя блокира не просто развитието, а усещането за бъдеще. Заради това смятам, че в следващите години регионът ще бъде обект на особен фокус от страна на ЕС.

- Как потенциално може да бъде развит Черноморския регион - освен в туристически, в икономически аспект?

- В икономически аспект може би най-важен е въпросът за транспортната и енергийната свързаност. В много отношения сега Черноморския регион е като черна дупка. Това се дължи не само на факта, че с години той бе подценяван, но и на самите страни от него, които така и не разработиха ясни планове за транспортните коридори. А те са в особен икономически интерес на всички. Но все пак светлинка в края на тунела има. Смятам, че днес повечето страни вече са готови на друг тип сътрудничество, защото това е от полза за всички.

- Черно море като цяло сякаш отдавна не е било „сигурно”. Първо анексацията на Крим, после конфликта в Украйна - вижда ли се краят на тази „ера” и началото на нова, по-устойчива такава?

- Това е най-болезният въпрос. Трябваше регионът да бъде разтърсен от война, за да се види колко възможности са били пропуснати и разпилени в последното десетилетие, а дори и от по-рано. Днес се виждат най-сериозните усилия за това войната в Украйна да бъде прекратена. Това е добро развитие на ситуацията, защото нека пак да повторя – мирът няма алтернатива. Рано или късно бойните действия ще бъдат прекратени и тогава на дневен ред излиза големият въпрос за това какво прави ЕС, за да гарантира устойчивото развитие на региона. Това е абсолютно възможен процес и тук не разсъждавам като оптимист. Това е реализъм. Ние не трябваше да допускаме войната да се проточи толкова, но нека да оставим тези съжаления за политическите анализатори. Днес е важно да сме готови още в първия ден след настъпването на мира да върнем диалога като основен инструмент на политиката, а след него тази ера на устойчивост за която говорите ще стане ясен факт. Днес се събрахме да дискутираме бъдещето, а това е едно добро начало.