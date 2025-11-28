Тръмп забранява имиграцията от страните от Третия свят в САЩ

Президентът Доналд Тръмп каза, че администрацията му ще работи за „постоянно спиране на миграцията от всички страни от Третия свят“, въпреки че не е ясно кои точно държави има предвид, предаде CNN. Неговите коментари идват часове след смъртта на член на Националната гвардия след като афганистански гражданин откри стрелба по двама членове на гвардията. Другият член на гвардията остава в критично състояние.

Двамата членове на гвардията са били там от август след като губернаторът на Западна Вирджиния Патрик Мориси изпрати войски в окръг Колумбия през август по искане на президента Доналд Тръмп. Сенаторът от Западна Вирджиния Шели Мур Капито днес оправда присъствието на войници от Националната гвардия от нейния щат във Вашингтон, окръг Колумбия

Тръмп иска да изгони семейството на стрелеца

Междувременно американският президент Доналд Тръмп каза, че администрацията проучва дали да депортира семейството на заподозрения, а американските агенции обявиха преразглеждане на случаите на убежище и някои получатели на зелена карта. ОЩЕ: "Миграционната политика си е наша работа": Мерц с твърда позиция към САЩ

Кой е стрелецът?

Рахманула Лаканвал, 29-годишният афганистански гражданин, който според американския прокурор Джанин Пиро ще бъде изправен пред обвинение в убийство от първа степен при смъртта на специалиста от Националната гвардия на Западна Вирджиния Сара Бекстрьом, за първи път дойде в САЩ през септември 2021 г., малко след хаотичното изтегляне на САЩ от Кабул.

Лаканвал беше един от повече от 190 000 афганистанци, приети в САЩ в рамките на операцията Allies Welcome and Enduring Welcome, според Държавния департамент. Високопоставен американски служител каза пред CNN, че Лаканвал е започнал да работи с ЦРУ около 2011 г.

Въпреки твърденията на администрацията на Тръмп за обратното, Лаканвал беше проверен няколко пъти, както докато работеше със САЩ в родната си страна, така и в процеса на имиграция. Той също така щеше да бъде подложен на непрекъсната годишна проверка след неуспешния терористичен заговор, разбит преди изборите миналата година в Оклахома, който включваше евакуиран афганистанец, каза високопоставен американски служител пред CNN. ОЩЕ: Тръмп: Стрелбата по членове на Националната гвардия е терористично нападение (ВИДЕО)