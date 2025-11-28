Спорт:

Нямаше вълци в "Надежда", но нямаше и футбол: Локо Сф и Арда "спукаха топката" и останаха извън топ 8

Нямаше вълци в "Надежда", но нямаше и футбол: Локо Сф и Арда "спукаха топката" и останаха извън топ 8

Отборите на Локомотив София и Арда Кърджали изиграха скучен мач и съвсем закономерно завършиха при резултат 0:0 в откриващия двубой на 17-ия кръг на efbet Лига. Тактическото надлъгване между Станислав Генчев и Александър Тунчев завърши катастрофално за неутралните фенове, които не видяха голове. В "Надежда" не бяха забелязани вълци, за каквито наскоро говореше Вили Вуцов, но пък не се видя и футбол, с което двата тима останаха извън първата осмица на класирането.

Локомотив София и Арда Кърджали не можаха да си вкарат в "Надежда"

През първата част домакините започнаха по-офанзивно, с няколко центрирания в противниковото наказателно поле. В 13-ата минута Локо Сф имаше претенции за дузпа за игра с ръка на противников играч, но съдията Мартин Великов не видя основания за отсъждане на 11-метров наказателен удар. Десет минути по-късно стражът на Локомотив се намеси ключово, за да предотврати опасност.

Локомотив София - Арда Кърджали

Малко по-късно пък Райън Бидунга едва не си вкара автогол след остро подаване от фланга. Преди почивката пък Андре Шиняшики центрира опасно, но Мартин Величков успя да се намеси. През втората част двата тима отново не създадоха нищо опасно. Бирсент Карагерен можеше да застраши противниковата врата в 54', но стреля неточно от фал.

В заключителните минути и Спас Делев опита изстрел от фал, но пак без успех. С равенството Локомотив София и Арда Кърджали остават на девето и десето място - с по 20 точки. В следващия кръг Локо Сф гостува на Монтана, а Арда домакинства на Ботев Пловдив.

