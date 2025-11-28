Лично е пострадал, а Брижит още повече: Макрон обяви война на лъжите в социалните мрежи

Френският президент Еманюел Макрон заяви в петък, 28 ноември, че иска да установи възможността за „обобщено“ съдебно дело срещу „невярна информация“ или „информация, която е обидна“ за достойнството на човек, разпространявана в социалните мрежи, за да може да ги блокира спешно, съобщи уважавания френски вестник Le Monde. Той уточни, че иска да включи тази нова „кратка процедура“ във френското законодателство "възможно най-бързо".

Информационната война

„Тази седмица проведох заседание на съвета по отбрана относно информационната война, на което поисках от правителството да ми представи доклад до края на годината“, заяви президентът по време на дискусия с читатели на регионалната преса от групата Ebra в Миркур, регион Вогези.

След Тулуза и Арас, президентът продължи обиколката си из регионалните медии, за да обсъди с читателите въпроса за регулирането на социалните мрежи предвид рисковете, които те представляват за демокрацията, пише още френското издание.

„Напълно безпомощни сме“

Когато жена твърдяла, че е тормозена в социалните мрежи от колега, който продължавал да разпространява изображения на нея, манипулирана от изкуствен интелект, въпреки първоначалната осъдителна присъда, Еманюел Макрон си спомнил, че самият той „лично" се е сблъсквал със същото нещо, „а съпругата му Брижит Макрон" още повече.