Петър Мицин залага на различна стратегия за Европейското в малък басейн, която да го отведе до медалите

28 ноември 2025, 17:30 часа 337 прочитания 0 коментара

Един от най-добрите плувци на България - Петър Мицин, ще заложи на различна стратегия за предстоящото си Европейско първенство в малък басейн в Люблин, Полша. Мицин, който е заявен за участие на 200 м, 400 м и 800 м свободен стил, ще премахне дисциплината 200 м от състезателната си програма, за да опита да реализира възможно по-силни резултати в другите две дисциплини.

Петър Мицин се отказа от 200 м свободен стил за Европейското в Люблин

Решението на Миладинов и неговия личен треньор Николай Вакареев бе съобщено от селекционера на националния отбор Кристиян Минковски пред Actualno, като е продиктувано до голяма степен от случилото се на Световното първенство в Сингапур тази година. Там Мицин стана седми в коронната си дисциплина 400 м св. стил, но в другите две дисциплини не успя да разгърне потенциала си, защото програмата му се утежни твърде много.

Петър Мицин

Мицин ще се фокусира изцяло върху 400 м и 800 м свободен стил

За да не се разпилява в три дисциплини, Мицин този път ще плува само на 400 м и 800 м св. стил. "Говорихме с личния треньор на Петър Мицин. Най-вероятно 200 м ще отпадне от състезателната му програма и ще останат 400 м и 800 м, като идеята е да направи максимално предни класирания и в двете дисциплини. 400 м определено е неговата коронна дисциплина. Всички бихме били изключително щастливи, ако успее да се пребори за медал", заяви Минковски в интервю пред Actualno, което може да гледате във видеото в YouTube по-долу.

Иначе тази година Петър Мицин завоюва европейска титла на 400 м св. стил при младежите до 23 г., както и още два сребърни медала от шампионата. През 2023-та той избухна със световна титла и световен рекорд за юноши, когато бе избран и за Спортист №3 на България за годината.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
