"Българското плуване върви в посока медали": Кристиян Минковски за целите на плувците преди Европейското в Люблин

7 плувци ще представят България на Европейското първенство за мъже и жени в малък басейн в град Люблин, Полша от 2 декември до 7 декември. Това са Любомир Епитропов, Петър Мицин, Калоян Левтеров и Дарен Кирилов при мъжете, както и Габриела Георгиева, Диана Петкова и Тея Николова при жените. За да разберем повече за участието на България на континенталния шампионат, в студиото на Actualno.com ни гостува Кристиян Минковски - селекционер на националния отбор по плуване.

С какви амбиции заминава България за Европейското по плуване в малък басейн?

"Не бих казал, че влизаме като фаворит във всички дисциплини. В някои от дисциплините влизаме със силни заявки, като разчитаме на добро представяне и финални плувания. От всички състезатели очакваме лични постижения и да направят един добър завършек на този чудесен сезон, който направихме", започна Кристиян Минковски, който призна за някои проблеми в подготовката непосредствено преди Европейското в Люблин.

Нарушена подготовка при част от състезателите

"Допреди 1 месец бях значително по-голям оптимист, но за пръв път от много години се срещнахме с травми по време на подготовката и това малко ме направи по-хладен оптимист. Имах очаквания да направим финали от Петър, от Любчо, от Диана, от Габриела, от Тея, но нарушена подготовка при Габриела и Любчо малко намали техните шансове. Но те вече са здрави и вярвам, че ще се мобилизират на 100 процента и ще се успеем да се борим за място на финала", каза още той.

Миналата година Любомир Епитропов стана европейски шампион в голям басейн, но Минковски отбеляза, че понякога разликата между медалите и 8-мо място може да бъде минимална и е нужен и късмет. "Конкуренцията в плуването в последните години стана изключително висока и разликата между медал и осмо място понякога е 30-40 стотни, което е въпрос и на късмет. Надявам се всички детайли да бъдат направени по най-добрия начин, защото детайлите правят разликата между 3-то, 5-то, 8-мо място", заяви селекционерът.

Петър Мицин ще се фокусира върху 400 и 800 м св. стил

Петър Мицин стана 7-ми на 400 м св. стил на Световното в голям басейн в Сингапур тази година, но не успя да разгърне потенциала си на 200 м и 800 м св. стил, като сега той и треньорът му Николай Вакареев са преценили да не се състезават на 200 м. "Говорихме с личния треньор на Петър Мицин. Най-вероятно 200 м ще отпадне от състезателната му програма и ще останат 400 м и 800 м, като идеята е да направи максимално предни класирания и в двете дисциплини. 400 м определено е неговата коронна дисциплина. Всички бихме били изключително щастливи, ако успее да се пребори за медал", сподели Минковски.

Вътрешна конкуренция в плуването по гръб

На гръб ще участваме с двама състезатели - Калоян Левтеров и Дарен Кирилов, който наскоро подобри националния рекорд на 200 м гръб в малък басейн. "Вътрешната конкуренция много помага. Последните години успяхме да направим вътрешна конкуренция не само между Калоян и Дарен, но има и други състезатели. Преценихме, че на този етап не сме достатъчно конкурентни за участие на малък басейн в щафета. Голямата цел за щафетните ни плувания е покриване на квота за Олимпиадата в Лос Анджелис на 4х200 свободен стил", заяви Минковски.

Диана Петкова от доста време е в елита на женското международно плуване

По отношение на жените - Габриела Георгиева, Диана Петкова и Тея Николова, Минковски сподели: "Габи лекува известно време травма. Здрава е от 20-на дни вече, тренира пълноценно. Ние вярваме, че тя ще успее да реализира потенциала си и се надяваме на поредно предно класиране. Времето на Диана дойде още на Олимпиадата в Токио и на Европейското в Будапеща преди това. Така че Диана от доста време е в елита на женското международно плуване. Разчитаме и на нея за добро класиране. Това, което би ме зарадвало, при Тея, е да успее да влезе във финала на 50 м бруст и полуфинал на 100 м бруст."

България започна да влиза по големи финали, а следващата крачка са медалите

България вече започна да влиза по финали на големи първенства, а Минковски смята, че следващата крачка е медали. "Определено вървим в посока медали. Видяхте и на Европейското за младежи до 23 г., че Петър отново спечели медали. Мога отговорно да заявя, че освен тези 7 състезатели в Люблин, има още 15-20 състезатели, които са на крачка от влизане в международното плуване. Това ще е гръбнакът за Лос Анджелис 2028, но определено очаквам и други имена да влязат", сподели треньорът, който е вече 10 години начело на националния отбор.

Най-голямото предизвикателство пред българското плуване

"Най-голямото предизвикателство е състезателите да успеят да доближат потенциала, който имат. Имаме изключително талантливи състезатели. Всички сме насочили усилия да им дадем шанс и да им помогнем да стигнат максимално близо до потенциала, който имат. Преди 10 години, когато започнах, се случиха много радикални реформи в плуването в България. В началото тези реформи донесоха доста негативи, но клубовете и треньорите видяха, че тези реформи са в полза за тях. Това беше стартът на една дългогодишна подготовка за влизане в международния елит, която даде резултат в последните 5-6 години", смята Минковски.

Защо Йосиф Миладинов се отказа от националния отбор по плуване?

Кристиян Минковски коментира и решението на Йосиф Миладинов да се откаже от националния отбор по плуване, за да се включи в Enhanced Games - т.нар. Игри за допингирани. "Аз много съжалявам, че Йосиф реши да върви в тази посока. Той е един от най-талантливите спортисти, с които аз съм работил. И мисля, че имаше потенциал да стигне на много високо олимпийско ниво. Това решение той го взе сам, той е голямо момче. Има своите емоции и виждания за това как ще му се развие животът. Взе решение, което аз категорично не подкрепям и категорично не подкрепям тези Игри. В спорта трябва да има феърплей, да се мисли за здравето на състезателите и едни такива Игри в този им вид за мен не са добра реклама на нашия спорт", заяви Минковски.

На финала на разговора, Минковски сподели целите пред себе си и националния отбор: "Моите цели са да продължим възхода на българското плуване както при мъжете и жените, така и при юношите и девойките. Целите, които сме си поставили, са доста високи. Надяваме се да успеем да ги постигнем."

Автор: Стефан Йорданов