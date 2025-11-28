60% от учителите и 1/3 от учениците се затрудняват да проверят дали дадена информация от интернет е вярна

Първоначалните данни от първия изцяло български инструмент за самооценка на дигиталните умения потвърждават необходимостта от допълващо обучение

„Както исторически учителите са били двигател на промяната, така и днес отново имат основополагаща роля в развитието на бъдещото поколение“ – с тези думи Маргита Колчева, мениджър „Устойчиво развитие“ в Yettel, акцентира върху важността на учителската професия в обществото по време на дискусия в Националната конференция „Умения за иновации в образованието 2025“. Тя подчерта необходимостта преподавателите да бъдат подпомагани в развитието на дигиталните им компетенции, тъй като предават знанията към децата. „Ние виждаме учителите в ролята на лидери в класната стая. Важно е обаче използването на технологиите да не остава в рамките на един специализиран час, а постепенно да се вплита във всички учебни дейности“, добави експертът.

Образователният форум, организиран от Център за творческо обучение, събра над 700 учители, директори, експерти и визионери от цялата страна, които заедно търсиха отговора на въпроса какви умения трябва да притежават и развиват възрастните, но и децата в ерата на изкуствения интелект.

През първия от двата дни на форума, Маргита Колчева взе участие в дискусия с представители на академичните среди и технологичния сектор, акцентирайки върху дигиталната култура, която стига много отвъд това да боравиш умело с базови технологии. Според нея тя обхваща богат набор от умения, включително да избираш правилно най-подходящия инструмент за различните нужди и ситуации, да имаш точна преценка какво и кога да споделяш онлайн, да отсяваш критично информацията, създадена от технологични инструменти и асистенти с изкуствен интелект, както и да познаваш как работят алгоритмите за подбор на съдържанието и да осъзнаваш защо това е важно. Особено внимание тя обърна върху разпознаването на заплахите в интернет и уменията да се предпазваме от тях.

В рамките на програмата „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения", Yettel реализира дългосрочни проекти в подкрепа на училищните екипи съвместно с партньорски организации. Заедно с Центъра за безопасен интернет и издателство „Клет България“, вече трета поредна година се създават и надграждат уроци по онлайн безопасност с богат набор от теми за ученици от 1. до 10. клас. Чрез тематични уебинари учителите се запознават с уроците и получават насоки за това как на практика да вкарат тези актуални теми в клас по интерактивен, забавен и близък до децата начин.

Във втория ден на образователната конференция, Yettel бе домакин на дискусионен панел „Учители на бъдещето“, в който се включи Ивелина Темелкова – начален учител от столичното 119 СУ „Михаил Арнаудов“. Тя е сред участниците в програмата и е провеждала с учениците си уроци за поведението в интернет – т.нар. „нетикет“, както и онлайн тормоза между връстници. „Важно е децата да знаят как да се пазят в интернет и това трябва да започне от ранна възраст. Уроците са полезни и са разработени така, че да бъдат разбираеми за децата“, казва преподавателят. Голямо предимство според нея е, че уроците са готови, разработени в подходящ за децата видео формат и свободно достъпни през платформата на издателство Клет - iZZI. Затова и тя насърчава свои колеги да се включат в програмата.

В дискусията се включи също и Юлия Мишкова от Prepodavame.bg. Образователната платформа е партньор на телекома в съвместната „Академията за дигитални умения в ерата на изкуствения интелект“, която се реализира от 2023 г. Тя дава възможност на учителите безплатно да научат повече за редица приложими в класната стая нови технологии. Академията дава на учителите повече знания и практически умения, и ги мотивира да приложат наученото в час с учениците, като направят уроците по-технологични и много по-практични.

„Учителите търсят допълнителни възможности за надграждане на професионалните си умения, а използването на технологии в учебния процес е област, която все повече ги вълнува“, споделя Юлия Мишкова, старши специалист „Управление на проекти“ във фондация „Заедно в час“ и част от екипа на Prepodavame.bg. Според нея изкуственият интелект няма скоро да може да замени преподавателите, тъй като все още не може да изпълнява една от основните им функции – да подкрепя учениците в учебния процес по индивидуален начин, както и да ги предизвиква да постигат повече с персонален подход.

В продължение на „Академията за дигитални умения“, преди месец бе представен първият изцяло български инструмент за самооценка на дигиталните умения на учители и ученици. Той съдържа пет анкети – за учители и за ученици, базирани на петте ключови области, дефинирани в Европейската рамка за дигитални компетентности. Освен, че е първият изцяло на български език, новото и различно при него е, че в края на всяка анкета, в зависимост от резултата, той предлага персонализирани безплатни материали и ресурси за надграждане на уменията. За учителите, това са статии и уроци, които да се развият в час на класа, а за учениците са във формат на кратки видеа, тъй като това работи най-добре за тях.

Само за един месец, близо 700 преподаватели са попълнили анкетите. Мнозинството от тях лесно разпознават подозрителни имейли, но пък двама от трима не са напълно сигурни как да предпазват ефективно личните си данни. „Почти всички учители споделят, че са използвали платформи за създаване на съдържание, но около 80% от тях не се чувстват уверени да представят визуално по-динамични данни. Поне 60 на сто от учителите споделят, че се затрудняват да проверят достоверността на информация, която намират онлайн“, разказва Юлия Мишкова, като уточнява, че в началото на 2026 г. предстои да бъдат изнесени представителни данни от инструмента за самооценка.

Важен фокус в панелната дискусия бе и необходимостта от колаборацията между училище, родители, НПО и бизнес за постигане на общата цел да имаме дигитално уверени деца. Данните от анкетите показват, че само 1/3 от учениците се чувстват уверени да проверяват дали дадена информация е истина и едва около 40% могат да отсяват факта от мнението.

„Децата имат нужда от повече развитие, защото като че ли са оставени на интуицията си да преценяват кое е истина и кое не, и докъде може да стига езикът на омразата онлайн“, споделя Яна Алексиева, изп. директор на „Асоциация родители“ и експерт към Националния център за безопасен интернет. Според нея училището и педагозите, заедно с родителите, могат много да допринесат за това децата да са информирани и да се научат по-добре да разпознават онлайн рисковете, както и да се предпазват, без да се насажда страх от сърфирането в интернет. Нейното очакване е училищата да подкрепят учителите, а дигитално-медийните умения и онлайн безопасността да се вплетат в учебната програма от 1. до 12. клас. „Уроците трябва да са поднесени чрез преживяване, за да бъдат децата активно въвлечени в темата, тъй като са жадни да говорят и имат нужда да споделят“, допълва още тя.

Програмата за дигитално приобщаване на Yettel вече почти две десетилетия подпомага хора от различни възрасти да се защитават от новите онлайн предизвикателства и да използват технологиите ефективно. Тя е част от стратегията за устойчиво развитие на телекома, където са заложени две конкретни цели – ангажиране на 40 000 деца с послания за безопасен интернет и надграждане на дигиталните умения на 10 000 души.