С намек за връзки на ДПС в съда: Столична община ще обжалва стопираните нови цени за паркиране

Столичната община ще обжалва определението на съда от четвъртък, с което се спря реформата за паркирането. По този начин въвеждането на новите правила остава блокирано и вместо да влязат в сила от 5 януари 2026 г., ще трябва да се изчака окончателното решение на Съда относно законосъобразността на приетите изменения.

Тази временна мярка затруднява планирането на предстоящите дейности и създава допълнителна несигурност за гражданите и бизнеса, отбелязват от местната власт. Общината ще настоява пред по-горната инстанция Определението да бъде отменено и процесът по модернизация на системата за паркиране да продължи по планирания график.

От Столичната община уточняват, че Съдът не е обявявал Наредбата за нищожна. Определението не съдържа подобен извод и не представлява решение по същество. Съдът тепърва предстои да се произнесе по законосъобразността на нормативния акт. Постановената мярка е само временно спиране на предварителното изпълнение до окончателното разглеждане на жалбите. Всякакви твърдения, че Наредбата е „нищожна“, са неверни и не почиват на съдебния акт.

Процедура, оставила въпросителни

Писменото становище по делото бе внесено от страна на Столичната община в Съда в сряда, а още в четвъртък вечерта Съдът постанови Определението си. Тази нетипично бърза последователност на процесуалните действия естествено поставя въпросът доколко съдът е имал възможност да се запознае в пълнота с аргументите на общината, преди да уважи постъпилите жалби, сред които и тази от “Движението за права и свободи”, пишат от екипа на Васил Терзиев.

Промените в Наредбата имат една ясна цел - по-добра инфраструктура, по-качествени публични услуги и повече ред в паркирането, тема, която десетилетия наред остава нерешена в София.

Приходите от платено паркиране са пряко свързани с инвестиции във:

поддръжка и ремонт на улици и тротоари,

възстановяване на настилки,

мерки за безопасност на движението,

подобряване на транспортните връзки в най-натоварените градски части.

Това не са рестрикции срещу гражданите, а реформи, които имат за цел да доведат до повече и по-целенасочени инвестиции в кварталите. Столичната община ще обжалва Определението в законоустановения срок и ще настоява пред ВАС то да бъде отменено. През това време общината ще продължи да защитава необходимостта от реформи в паркирането и да работи за предвидима, ефективна и справедлива система, която обслужва интереса на гражданите, пишат още от столичната власт.

