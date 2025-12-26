Кога и как да размножавате африкански теменужки

Размножаването на африкански теменужки може да се извършва по всяко време, но по-топлите месеци предлагат най-добрите условия за успешен растеж.

За вкореняване, резниците от листа на африканска теменужка могат да се поставят във вода или директно в почвата, като всяко от тях изисква специфични грижи за насърчаване на развитието на корените.

За да се поддържат здрави резници, е важно да се осигури постоянна влага, като се избягва пренасищане или сухота.

Когато знаете как да размножавате африкански теменужки ( Saintpaulia ionantha) , е лесно да разширите колекцията си от тези цветни стайни растения, когато пожелаете. Всичко, от което се нуждаете, е едно-единствено листо, за да отгледате цели нови растения. И скоро размножените ви африкански теменужки ще започнат да цъфтят сами. Така че, ако имате любимо растение или приятел, който ще сподели листо с вас , ето как да размножите африкански теменужки от резник.

Кога да размножаваме африкански теменужки

Винаги, когато искате да направите повече растения от вашата африканска теменужка, е подходящ момент да започнете да я размножавате, казва Меган Макманус от Северозападното градинарско дружество . „Даването на приятели е причината да размножавам някои от любимите си растения. Радостно е да ги подарявам на хора, които ще ги оценят“, добавя тя. „След това има цяла подгрупа от хора, които са заклети любители на африканските теменужки, принадлежат към общества и искат[да размножат определен цвят или хибрид.“

Каквито и да са причините ви за размножаване на африкански теменужки, можете да правите резници по всяко време на годината. Най-доброто време обаче е през пролетта и лятото. По-топлите температури и по-доброто осветление през тези месеци са идеални за насърчаване на растежа на резниците.

Как да вземем резници от африкански теменужки

Когато вземате резници, стерилизирайте остър нож за занаятчийски материали или подобен остър инструмент за рязане със спирт или белина и полейте растението, преди да вземете резник. Изберете лист, който не е много зрял, но и не е много млад - най-добре е някъде по средата. Отрежете 2,5 или 5 см от стъблото на листа , когато вземате резници от вашата теменужка, като направите разреза под ъгъл от 45 градуса . Поставете резника на африканската теменужка директно във вода или почва за саксии, след като го отрежете от основното растение.

Вкореняване на резници във вода

Бет Сифърс от цветната ферма Crowley House предлага да използвате малка чаша за шотове като съд за резниците. След като отрежете стъблото, поставете го в чашата, пълна с вода, и го проверявайте всеки ден. Отнема около три седмици, за да се вкорени, след като се постави във вода. Поставете чашата на топло, слънчево и ярко осветено място , но не на пряка слънчева светлина. Ще се развие най-добре на филтрирана светлина, например зад завеса близо до перваза на прозореца. След като се образуват корени, прехвърлете резника в добре дренирана почвена смес с добавен перлит или вермикулит .

Вкореняване на резници в почвата

Можете също така да поставите резниците директно в малки саксии, пълни с обогатена почва за саксии. След като отрежете стъблото, потопете отрязания край в хормон за вкореняване, като се уверите, че сте отстранили излишния прах. Поставете стъблото и 6 мм от листа във влажна почва за саксии. Използвайте прозрачна пластмасова торбичка с цип, за да създадете мини-оранжерия над резника, като се уверите, че пластмасата не докосва резника. Това ще помогне да се поддържа достатъчно висока влажност, за да се насърчи вкореняването.

И при двата метода, образуването на корени може да отнеме няколко седмици. „Вероятно ще ви отнеме около три до четири седмици, докато започнете да виждате някакъв вид растеж на корените, а след това дори повече време, за да се появят малките листенца. Така че трябва да бъдете много търпеливи“, казва Макманус.