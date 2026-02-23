Котките може да помогнат за лечението на рак сред хората

Първата подробна генетична карта на рака при домашните котки разкрива поразителни прилики с човешките версии на заболяването, което вероятно ще помогне за намирането на нови начини за лечение на рака и при двата вида. Учените анализираха ДНК от тумори на почти 500 домашни котки, разкривайки ключови генетични мутации, свързани с заболяването. Ракът е една от основните причини за заболявания и смърт при котките, но за неговото развитие се знае много малко.

Снимка: iStock

"Генетиката на рака при котките досега беше напълно неизвестна", каза водещата изследователка д-р Луиз Ван дер Уейдън. "Колкото повече разбираме за рака при всеки вид, толкова по-полезно ще бъде за всички." Международният екип, ръководен от Wellcome Sanger Institute в Кеймбридж, изследва около 1000 гена, свързани с 13 вида рак при котки.

Гените ни съвпадат

Те откриват, че много от гените, които предизвикват рак при котките, се срещат и при хората, което предполага, че двата вида споделят ключови биологични процеси, които позволяват на туморите да растат и да се разпространяват. Учените твърдят, че домашната котка може да е ключът към разбирането на определени видове рак на гърдата, като тройно негативния рак на гърдата. Около 15 от 100 случая на рак на гърдата са от този тип. Котките развиват този подтип по-често от хората, което дава на учените достъп до проби и им предоставя улики за нови лекарства, които могат да помогнат в лечението.

Снимка: iStock

Огромна част от хората отглеждат котки за домашни любимци, което прави това животно почти толкова популярно като кучетата като доверен спътник. Но докато проучванията за рака са проведени широко при кучетата, котките остават неизследвани. Учените казват, че и двата вида домашни любимци могат да дадат улики за факторите на околната среда, свързани с някои видове рак. Те споделят същите пространства като нас, което означава, че са изложени на същите фактори на околната среда, на които сме изложени и ние.

"Това може да ни помогне да разберем по-добре защо се развива рак при котките и хората, как заобикалящата ни среда влияе върху риска от рак и евентуално да намерим нови начини за превенция и лечение", казва проф. Джефри Ууд от Ветеринарния колеж в Онтарио, Канада, пише BBC.

Изследването е публикувано в списание "Science".