Пак атентат? Нов взрив и ранени полицаи в Украйна

Седем укрански полицаи са били ранени в резултат на експлозия на територията на неработеща бензиностанция в Николаев - случаят се разглежда и във версия за терористична атака, украинската прокуратура е започнала разследване, става ясно от съобщение на Окръжната прокуратура на Николаев.

Взривът е станал тази вечер - ранените са от украинската патрулна полиция, дошли на смяна и паркирали там колите си, съобщи Националната полиция на Украйна. Първоначално излезе информация, че двама от тях са в тежко състояние, после от областната прокуратура уточниха, че е един.

Footage from a district police station in Dnipro shows damage after an explosion around 20:30, Suspilne reports. Preliminary information indicates no injuries. Explosive experts are working at the scene to establish the cause. #Ukraine https://t.co/SJ2YGwRm5v pic.twitter.com/EktKfk1Q8F — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 23, 2026

"Онзи ден в Лвов беше извършена терористична атака срещу полицаи. Това не е случайно. Врагът целенасочено се опитва да убие украински полицаи, които ежедневно защитават хората и държавата. Ние разглеждаме тези събития като целенасочена атака срещу правната система и дестабилизация на ситуацията в страната", се казва в изявление на Националната полиция на Украйна

По-рано, след терористичния акт в Лвов, бившият украински вицепремиер и зам.-ръководител на президентската администрация Ирина Верещук призова за ограничаване на дейността на Telegram (Телеграм) в страната, тъй като Русия систематично използва приложението за "вербуване на терористи и координиране на тяхната дейност". Случаите, при които украинци стават "подизпълнители" в опити за атентати и в покушения, организирани от руските служби, са доста от началото на пълномащабната война.

