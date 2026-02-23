Правителството на Гюров:

Пак атентат? Нов взрив и ранени полицаи в Украйна

Седем укрански полицаи са били ранени в резултат на експлозия на територията на неработеща бензиностанция в Николаев - случаят се разглежда и във версия за терористична атака, украинската прокуратура е започнала разследване, става ясно от съобщение на Окръжната прокуратура на Николаев.

Взривът е станал тази вечер - ранените са от украинската патрулна полиция, дошли на смяна и паркирали там колите си, съобщи Националната полиция на Украйна. Първоначално излезе информация, че двама от тях са в тежко състояние, после от областната прокуратура уточниха, че е един.

"Онзи ден в Лвов беше извършена терористична атака срещу полицаи. Това не е случайно. Врагът целенасочено се опитва да убие украински полицаи, които ежедневно защитават хората и държавата. Ние разглеждаме тези събития като целенасочена атака срещу правната система и дестабилизация на ситуацията в страната", се казва в изявление на Националната полиция на Украйна - Още: Русия порази Киев и довърши ранени в линейка в Суми, терористичен акт в Лвов с убит полицай (ВИДЕО)

По-рано, след терористичния акт в Лвов, бившият украински вицепремиер и зам.-ръководител на президентската администрация Ирина Верещук призова за ограничаване на дейността на Telegram (Телеграм) в страната, тъй като Русия систематично използва приложението за "вербуване на терористи и координиране на тяхната дейност". Случаите, при които украинци стават "подизпълнители" в опити за атентати и в покушения, организирани от руските служби, са доста от началото на пълномащабната война.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
