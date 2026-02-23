Крум Зарков: Моят избор се случи без подкрепата на лобита

Моят избор се случи без подкрепата на лобита, каза председателят на БСП Крум Зарков в предаването "Още от деня" по БНТ. Според Зарков, който беше избран на поста на 7 февруари на извънредно заседание на Конгреса на социалистите, зад него не е застанала нито една от големите фигури в партия в последните година и половина, които са взимали решенията.

"Моята номинация дойде от структури по цялата страна. Не съм правил това, което по-опитните партийни играчи наричат организационно усилие, което е евфемизъм за различни действия за печелене на Конгрес. Нито едно от тези неща. И това ми дава сега свобода да изпълнявам мандата на Конгреса. А именно да направим едно обновление чрез уважение", каза Зарков.

"Аз разбирам ролята на председател като човек, който успява да обедини различните течения, да може да извади най-доброто от всеки и да потисне слабостите там, където те неминуемо съществуват. Това е моята роля на организиране на един колективен процес, защото това е самата идея за ляво движение", допълни той.

По думите на Зарков "БСП - Обединена левица" е добра основа за растеж. Той каза още, че не вярва на социологическите проучвания, които определят, че социалистите няма да влязат в следващия парламент. "Социолозите преди две седмици бяха сигурни, че няма да влезне. Днес сме на ръба. След още две ще сме далеч над ръба", категоричен беше Крум Зарков.

Зарков допълни, че с президента от 2017 до 2026 година Румен Радев има обща цел - разграждането на политико-олигархичния модел, но има и различия. "Имаме една обща тема. Върховенството на закона, по която аз и президента Радев сме работили много добре заедно и нямам съмнение в неговата искреност. Имаме и определени различия от идеологически характер, защото ние сме лява партия и социалистическа такава и ще видим как се развиват нещата от тук нататък. Едно нещо, като председател на БСП, искам да взема. БСП може да партнира, може да влиза в най-различни отношения, но никога, никога, никога повече няма да бъде присъдружна и подчинена", каза той.

Според председателя на БСП една от целите му е изчистването на идейния образ и връщането на понятието социалистическо в смисъл на обществено, общо, в контрапункт на един пазарен фундаментализъм. По повод ветото на президента върху промените в Изборния кодекс, които ограничават изборните секции в страни извън Европейския съюз до 20, Крум Зарков каза, че за да се преодолее ветото трябва да има 121 гласа "за". "Партиите, които подкрепят това вето - "Възраждане", ИТН и ГЕРБ, са 115 души. Те търсят 6. Ще направя всичко по силите си тези 6, да не ги намерят в редиците на БСП."

По повод назначаването на Емил Дечев за служебен министър на вътрешните работи, Зарков го определи като почтен мъж и му пожела успех. Той допълни, че МВР носи много голяма отговорност за случващото се извън урните, извън стаите за гласуване, купуването на гласове и други, но не е само в него отговорността за вота.

"Тоест политическите партии, които не само излъчват съответни наблюдатели или хора по секционните избирателни комисии. Защото госпожо Затарева, за да продава някои гласове, друг ги купува. И тук ние в БСП сме мотивирани да направим всичко възможно, да пазим не само нашите гласове, а всеки честно изразен глас."

Крум Зарков подкрепи и усилията на правосъдния министър Андрей Янкулов, който свика ВСС по повод смяната на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Според Зарков е важно, че Янкулов и това, което прави, показва оценката на Министерството на правосъдието, в лицето на министъра, който заявява, че ситуацията е правно нетърпима.

Лидерът на БСП определи като фалшив консенсусът в Европа, че държавите трябва да се въоръжават до зъби, за да са сигурни. Крум Зарков допълни, че историята е показала, че въоръжаването не води до нищо друго, освен война. По повод четвъртата годишнина от войната в Украйна, той допълни, че трябва да бъдат изразявани съболезнования към тази трагедия всеки ден и да се разбере, че очевидно случващото се тези четири години води само да продължаваме на конфликта. Случващото се както от западна страна, така и случващото се от руската страна. Това е хекатомба, която трябва да приключи, каза още Крум Зарков.