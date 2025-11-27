За какво трябва да внимавате, когато купувате и се грижите за жива коледна елха

Има какво да се каже за декорирането на празничния ви дом с жива коледна елха, защото без значение колко красива може да е изкуствената ви елха или колко ароматни са вашите коледни етерични масла и ароматизатори, комбинацията сякаш не може да се сравни с истинската.

Изборът и грижата за жива коледна елха не са толкова сложни, колкото си мислите, особено когато сте въоръжени с няколко съвета и трика, които ще ви помогнат не само да изберете правилната елха, но и да я поддържате здрава и щастлива поне до Коледа.

Отсечените дървета губят иглички, ако изсъхват или са под стрес. Ако искате дървото ви да издържи дълго, ще трябва да се сдобиете с наскоро отсечено дърво. Farmers Almanac предупреждава, че ако видите твърде много иглички на земята във ферма за дървета, трябва да отидете някъде другаде.

Обмислете различните сортове дървета

В „Алманах на фермерите“ се казва, че има над 35 вида коледни елхи и от тях пет са най-подходящи за дома. Доверете се на продавача на елхи, за да ви помогне да намерите подходящата за вас елха.

Не забравяйте за чувствителността на растенията

Според експертите, помислете за чувствителността на хората около вас към растенията . Ако някой у дома е алергичен към растения, прекрасно ухаещата борова елха може да превърне коледното преживяване в неприятно. Ако вие или някой ваш близък има алергии , може би е най-добре да пропуснете живата елха.

Дайте си време да намерите правилното дърво

Експертите казват, че градинските центрове и фермите за коледни елхи започват празничния сезон, като първо засаждат най-добрите си елхи, така че отидете рано, за да намерите елха, която отговаря на вашите нужди.

Не купувайте твърде големи

Живата елха е чудесна, но още по-добре е да имате такава, която се вписва в пространството ви. Тъй като дърветата са склонни да изглеждат малки, когато са навън, Мичиганският държавен университет предлага да се използва математическо съотношение 2:3, което означава, че ще ви трябват поне метър и половина пространство за 1,80 м висока елха.

Проверете за свежест

Уверете се, че дървото ви е свежо, като откъснете клон и го дръпнете от края, който е най-близо до дървото, до най-външния му връх, или като го разклатите добре. Прясно отсеченото дърво ще има здраво прикрепени иглички, според „ Вашите стайни билки и градина“ .

Не пренебрегвайте стойката за елха

Стойката за дърво ще помогне на дървото ви да остане хидратирано, както и да го поддържа стабилно. Уверете се, че сте избрали стойка за дърво с правилното тегло и обиколка за размера на вашето дърво.

Поливайте дървото си редовно

Експертите казват, че ако дървото остане сухо повече от четири часа, върху пъна на ствола ще се образува слой изсъхнал сок, което затруднява абсорбирането на вода. Уверете се, че отрязаното ви дърво винаги има достатъчно вода, за да го поддържа свежо

Не добавяйте нищо към водата на дървото.

Експертите казват, че вашето дърво не се нуждае от консерванти, мед, безалкохолни напитки, захар или други видове добавки. Чистата вода е достатъчна, за да поддържа дървото хидратирано и здраво.

Аклиматизирайте дървото си

Коледните елхи не обичат да преминават от студа навън към топлото вътре, така че не се стресирайте, като им дадете време да се адаптират към топлината. Експертите предлагат да оставите елхата си в неотопляема част от дома си за няколко дни, преди да я внесете – не забравяйте да я държите във водата!

Не поставяйте дървото такова, каквото е

Преди да засадите дървото си, отрежете поне четвърт инч от долната част на ствола на дървото, за да може то по-добре да абсорбира и задържа вода. Това е особено важно, ако дървото е било отсечено преди повече от шест часа.

Пазете дървото далеч от топлина

Експертите препоръчват да държите елхата си в стая с температурен диапазон между средата на 15-те и ниските 21-ви градуса по Целзий и далеч от източници на топлина, включително отоплителни отвори, радиатори и камина.

Не дръжте дървото си на пряка слънчева светлина

Коледната ферма за елхи Миса предупреждава, че пряката слънчева светлина ще увехне игличките и ще ги покафенее само за няколко дни. Дръжте елхата си на сенчесто и хладно място, за да запазите наситения ѝ цвят.

Използвайте овлажнител

Тъй като поддържат въздуха около себе си влажен експертите казват, че овлажнителите са чудесен начин да поддържате коледните елхи свежи и щастливи. Дръжте един близо до елхата си през деня или през нощта.

Не харчете пари за антиперспиранти

Антиперспирантите се предлагат на пазара като продукти, които помагат на коледната елха да задържа влагата, но експертите казват, че те всъщност не работят върху отрязани дървета, така че може би е добре да пропуснете това и да спестите малко пари.