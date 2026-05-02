Край на листните въшки по овошките: прост трик спира мравките

През пролетта листните въшки се промъкват незабелязано в градините ни, а с тях и мравките. Не само в зеленчуковите градини и цветните лехи, но и по овощните дървета. Те причиняват значителни загуби на добив, така че си струва да знаете как да се отървете от тях. Най-добрият начин да направите това е с ентомологично лепило. Какво представлява този продукт и как да го използвате безопасно? Ще намерите отговорите на тези въпроси в статията.

Ентомологично лепило за мравки и листни въшки - как действа?

Листните въшки, наред с охлювите, несъмнено са най-проблемните вредители в градините ни. През пролетта те често се появяват по овощни дървета като ябълки, круши, сливи и череши. Хранят се на големи колонии, изсмуквайки животворния сок от младите листа и меките върхове на леторастите, което води до слабост на растенията и намаляване на добивите.

Тези вредители оставят след себе си медена роса - лепкав, сладък секрет, който привлича мравките. Мравките използват тази храна, за да предпазят листните въшки от калинки и други естествени врагове, а също така ги транспортират директно до местата им за хранене. Следователно, ключът към ефективния контрол на листните въшки е да се блокира достъпът на мравките до короната на дърветата.

Как да се създаде бариера срещу мравки и листни въшки? Най-доброто решение е ентомологично лепило, което може да се закупи в градински центрове. Това лепкаво, безцветно и нетоксично вещество е непроходима пречка за насекомите. То действа като капан за листните въшки и мравките, като ги обездвижва трайно, предотвратявайки изкачването им по ствола на дървото.

Този екологичен продукт запазва свойствата си през целия сезон, независимо от валежите или излагането на слънце. Струва си обаче да се знае, че при използването на ентомологично лепило могат да възникнат определени трудности.

Как да използваме ентомологично лепило за защита на овощни дървета?

Използването на ентомологично лепило изглежда лесно – просто нанесете продукта с четка върху ствола на дървото, за да създадете лента с ширина около 10 см. Томаш Водзински, експерт от YouTube канала infouprawa, обаче посочва няколко проблема с този метод на приложение.

Както отбелязва авторът, продължителната употреба на лепилото директно върху ствола може да доведе до лющене или напукване на кората при някои дървета, като например череши. Освен това, този продукт е неселективен, така че опрашители или дори птици могат случайно да се прикрепят към него. За щастие, решението на тези проблеми е съвсем просто.

Как да използвате безопасно ентомологично лепило?

За да избегнете напукване на кората, започнете с плътно увиване на ствола в пластмасово фолио. Нанесете продукта върху този защитен слой. Поставете бариерата ниско, на около 15 см над земята, за да сведете до минимум риска от увреждане на птици или опрашители. Не забравяйте, че защитното фолио ще трябва да се отстрани след сезона. Експертът предлага също така да забиете три опори около ствола и да прикрепи към тях мрежа с фини мрежи (до върха на лепилото), която допълнително ще запечата лепкавата повърхност. Материалите не трябва да влизат в контакт с кората, тъй като мравките ще ги използват като удобен път към короната на дървото.

