Мравки или листни въшки опустошават градината ви и как да се справите

Кое е първо, кокошката или яйцето? Може би по-добра метафора е: „Какво вреди на растенията ми, мравките или листните въшки?“ Често виждаме хора да питат как да се отърват от мравките в градината, но тези насекоми всъщност не увреждат самите растения. Те работят в сътрудничество с истинските градински вредители... листните въшки. Мравките и листните въшки вървят ръка за ръка като фъстъчено масло и желе - и двете внасят нещо уникално във връзката. Листните въшки нанасят щетите, но наличието на мравки показва проблема.

Как да се преборим с листните въшки по кайсията

Ако видите мравки по растенията си , погледнете малко по-внимателно и може да видите по-малки насекоми. Листните въшки са дълги само около ⅛ инча и имат крушовидни, меки тела. Цветовете им варират от почти полупрозрачно зелено до черно и обикновено се срещат на струпвания по долната страна на листата, което ги прави трудни за откриване, докато не забележите, че растенията ви изглеждат болнави. Когато видите мравки и листни въшки заедно, това е така, защото листните въшки използват смучещите си устни, за да пробият части от растението, за да консумират сока. Когато се появи нападение, мравките пристигат скоро след това, за да защитят и управляват листните въшки в замяна на медената роса, която произвеждат.

Как мравките контролират листните въшки

Още: Как да се отървете от листни въшки и да защитите растенията

Начинът, по който мравките взаимодействат с листните въшки, се нарича земеделие. Да, мравките са земеделци. Кой би предположил, нали? Подобно на земеделците, мравките осигуряват на листните въшки защита от най-често срещаните им хищници, включително калинки и дантела. Въпреки че и двата вида насекоми ни изглеждат доста малки, мравките са значително по-големи от листните въшки, което ги прави подходящи телохранители в тази мутуалистична връзка. Мравките дори работят за защита на здравето на стадото си, като премахват телата на мъртви листни въшки, починали от гъбично заболяване, предотвратявайки разпространението на болестта в колонията. Процесът обаче не е изцяло нежна и любяща грижа. Мравките ще наранят отглежданите от тях листни въшки, ако се опитат да избягат.

Мравките действат и като пастири, премествайки листните въшки от напълно събрани хранителни източници до пресни места за ядене, известни още като здравите части на вашите растения. Този сложен начин на сътрудничество между малките насекоми е наистина доста впечатляващ. Но, разбира се, не мислите за чудесата на природата, когато гледате болни растения, покрити с буболечки.

Как листните въшки помагат на мравките

Мравките не отглеждат листни въшки от доброта на малките си сърца. Подобно на фермер, тези черни буболечки се грижат за листните въшки в замяна на храна и ето къде става малко странно. Може би си мислите, че мравките отглеждат листни въшки, за да ги угояват и да си направят хубава храна. Не. Също така би имало смисъл може би мравките да консумират част от соковете, които се произвеждат от растението, което ядат, но това също е голямо не. Мравките не изяждат стадото си; те ги доят. Просто оставете това да се уталожи в съзнанието ви за минута. Мравките доят листни въшки. Не можем да измислим тези неща.

Още: Защо сапуненият разтвор НЕ работи срещу листни въшки

Процесът на доене при тези насекоми не е точно подобен на този при добитъка. (Тук нещата стават по-странни.) Мравките обичат сладко вещество, произвеждано от тялото на листните въшки, наречено медена роса. И как получават тази сладка течност? Като търкат телата на листните въшки с антените си, стимулирайки насекомите да отделят медена роса. Мравките се нахранват до насита и процесът на отглеждане продължава.

Как да се отървете от листните въшки само за 1 ден: Евтин метод, който наистина работи

Методи за борба с вредителите

Вече знаем, че листните въшки пристигат първи, за да нанесат щети на растенията ви, а тяхното присъствие привлича мравки, които да ги защитават и управляват. Това е странна и доста завладяваща връзка, но това, което наистина трябва да знаете, е как да се отървете от тези вредители. Ако ги хванете рано, листните въшки лесно се контролират чрез пръскане на растението отгоре надолу с настройката за струя (или подобна) на пръскачка с маркуч. Този процес сваля тези вредители от растението и ги удавя. Ако нападението ви е особено лошо, може да се наложи да проверявате на всеки няколко дни и да повтаряте процеса. Не забравяйте да пръскате под листата, където обичат да се крият.

Още: Засадете това растение и ще забравите за листните въшки и белокрилките

Пестицидите са вариант като последна мярка, тъй като много от любимите източници на храна на листните въшки са привлекателни и за важни опрашители. Тези вредители са известни с това, че поразяват млечка, растението гостоприемник на монарсите, както и голям брой цъфтящи растения. Ако не можете да избегнете употребата на пестициди, използвайте ги само когато растението не цъфти, за да избегнете убиването на някои от най-ценните ни опрашители, включително местните пчели.