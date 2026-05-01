Сложете картофени обелки в градината и ще забравите за охлювите

Картофените обелки съдържат много хранителни вещества и са най-здравословната част от картофа.

Тези кори съдържат важни фибри, антиоксиданти и желязо, както и здравословна доза фосфор, калий и магнезий. Ако обелите картофи , преди да направите партида пържени картофи или картофена салата, използвайте останалите отпадъци в градината си, където те действително са от полза за здравето на вашите растения и улавят градински вредители. Не добавяйте отпадъците в почвата си засега обаче. Научете как да превърнете останалите картофени кори в тор или компост за по-здрава градина и как да ги използвате, за да държите вредителите далеч.

Можете ли да заравяте картофени обелки в градината?

Не се препоръчва да смесвате картофени обелки с почвата около растенията и да чакате да се разградят, защото е вероятно да привлечете гризачи и други гладни вредители, както и да насърчите растежа на мухъл или гъбички. Обелките могат също да започнат да покълват в цветните ви лехи, отнемайки важни хранителни вещества от растенията.

Добавете картофени обелки към вашата компостна купчина

Най-добрият начин да се възползвате от хранителните ползи от картофените обелки за вашата градина е да ги компостирате. Обогатяването на компоста от своя страна повишава хранителните вещества на градината ви. Използвайте картофените обелки като зелен материал в компостния си контейнер, тъй като са пресни, а за баланс ще трябва да добавите и кафяви съставки като слама, листа или картон. Нарежете обелките на по-малки парчета, за да се разградят бързо, и ги заровете на дълбочина поне 15 см в компостния си контейнер, за да избегнете привличането на вредители и да предотвратите покълването им. Поддържайте купчината постоянно влажна и я обръщайте на всеки няколко седмици.

Не компостирайте картофени обелки със симптоми на мана, които се проявяват като кафяви или лилави хлътнали петна по повърхността. Засегнатите обелки могат да разпространят болестта. Обелките от картофи, които са позеленели, съдържат соланин, който е естествен токсин, който може да бъде вреден в големи концентрации.

Стръмен течен тор

Както и други хранителни отпадъци, като черупки от яйца и бананови обелки , картофените обелки могат да се използват за приготвяне на домашен чай от тор. За да приготвите количество, поставете картофените обелки в буркан и ги покрийте с вода. Оставете да престоят три до седем дни, след което извадете обелките от буркана. Полейте растенията си с останалата течност.

Направете прахообразен тор

В допълнение към приготвянето на течен тор, някои градинари изсушават корите и ги смилат на фин прах, който може да се съхранява, докато не им потрябва. Изсушете корите върху тава за печене във фурна на 150°C за 15 минути, охладете ги и след това ги смелете в кухненски робот . Поръсете праха около растенията преди мулчиране или смесете една чаена лъжичка в чаша вода преди поливане.

Независимо от избрания метод за торене, не го използвайте всеки път, когато поливате. Веднъж или два пъти месечно би трябвало да е достатъчно, за да не прекалявате.

Дръжте вредителите далеч от градината си

Охлювите и гъбните комари са привлечени от миризмата на картофени обелки, така че ги използвайте като естествено средство за борба с вредителите в градината си. Поставете обелки върху повърхността на почвата около растенията си. Проверявайте редовно обелките, като ги сменяте често, за да се отървете от всички яйца, които гъбните комари са снесли там, и всички хванати в капан охлюви.