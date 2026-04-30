Най-лесните зеленчуци за отглеждане в градината

Никой не иска да засади градина, само за да я види нападната от насекоми или болести. И повечето от нас имат малко време да прекарват в грижи за капризни растения. Независимо дали сте начинаещи в зеленчукопроизводството или просто искате нещата да са прости, тези лесни за отглеждане култури ще ви помогнат да постигнете успех в градината, за да можете да прекарате повече време, наслаждавайки се на реколтата. Култури, които са лесни за отглеждане, включват тези, които са лесни за засаждане от семена или разсад, имат малко проблеми с вредителите и се развиват бързо. Използвайки тези критерии, ние подбрахме най-лесните за отглеждане зеленчуци, за да ви помогнем да започнете добре.

Имайте предвид, че местните условия ще повлияят на производителността на растенията. Въпреки че тези култури са лесни за отглеждане, разликите в плодородието на почвата, вида и pH могат да повлияят на това колко добре се представя растението. Същото важи и за температурата и валежите. Ако тепърва започвате, помислете за вземане на проба от почвата в окръжния офис за съвети за анализ. Вашият местен преподавател по съвети може да ви помогне да се ориентирате в най-добрите практики за торене за управление на почвите. Обърнете внимание и на седмичните валежи. Зеленчуковите култури се нуждаят от около 2,5 см вода всяка седмица, или чрез валежи, или чрез допълнително напояване. Освен ако не е посочено друго, следните култури трябва да се засяват директно в градината.

Зелен фасул

Наричан още зелен фасул или струнен фасул, зеленият фасул се събира в неузряло състояние, докато семената са все още малки, а шушулките - крехки. Растенията имат един от двата начина на растеж, продавани като стълбови или храстови сортове. Стълбовият фасул расте като лоза, докато храстовият фасул има по-компактен, самоподдържащ се хабитус. Храстовият фасул е по-лесен за отглеждане, защото не изисква пергола. Засейте фасула, когато почвата се е затоплила и заплахата от замръзване е отминала.

Маруля

Марулята е култура за хладен сезон, най-подходяща за пролетно и есенно засаждане в целия Юг. Марулите без разпръскване на листа са най-лесни за отглеждане. Те включват червено- и зеленолистни сортове и често се включват в смеси от листна маруля, които също са лесни за отглеждане. Търсете топлоустойчиви сортове. Семената на марулята изискват гола почва, за да покълнат. Засейте семената на всеки две седмици в началото на пролетта за непрекъсната реколта.

Чери домати

Доматите се нуждаят от много слънце и топли температури, което ги прави чудесна реколта за южните градини. Въпреки това, те често са засегнати от болести. Дребноплодните сортове, като чери доматите, са по-малко податливи на проблемите, засягащи едроплодните сортове . Това отчасти се дължи на бързия им растеж и зрялост. Чери и гроздовите домати също дават изобилие от плодове през дълъг сезон. Търсете устойчиви на болести и топлоустойчиви сортове . Можете също да изберете компактни „градински домати“ за отглеждане в саксии – те ще се нуждаят от много по-малко подпори и почти никаква резитба.

Грах

Грахът е култура, подходяща за хладен сезон, която се засажда веднага щом почвата може да се обработи през пролетта. Предлагат се три основни вида. Английският или градинският грах трябва да се отстрани от люспите си за консумация, което прави консумацията му малко по-трудоемка. Грахът с ядливи шушулки, включително снежен грах и захарен грах, се събира в неузрял стадий, докато шушулките са все още крехки. Грахът има лозист растеж, въпреки че някои са по-компактни от други. Той е по-подходящ за отглеждане покрай ограда или пергола.

Репички

Репичките се отглеждат през пролетта и есента, заедно с марулите. Те растат много бързо , като дават реколта само за три седмици. Засейте семена на всеки седем до десет дни за непрекъснато снабдяване. Вкусът на репичките е свързан с температурата, като по-хладното време ги прави по-меки. Можете също така да отрежете листните връхчета, когато са млади, и да ги използвате като зелена салата.

Картофи

След като бъдат засадени, картофите могат да бъдат чудесно лесни за отглеждане. Киселинната, богата и добре дренирана почва ще ви даде най-големите и красиви картофи. Просто ги засадете в повдигнати лехи или големи контейнери, ако това не описва вашата почва. Можете да засадите картофи за разсад в края на зимата или началото на пролетта, в зависимост от това колко далеч на юг живеете. Или използвайте такива от вашата кухня, които са се развили , стига да не са били пръскани с инхибитор на растежа (картофите от фермерския пазар са добър кандидат). За по-голяма реколта можете да натрупате почва около растенията, докато растат.