Как лесно да отгледате богата реколта от чери домати

Чери доматите са по-малки от типичните домати и имат по-кратък вегетационен период.

Отглеждайте чери домати на слънчево място в повдигнати лехи, градини, контейнери или дори на закрито.

Чери доматите са лесни за отглеждане, но са податливи на болести, причинени от неправилно поливане и някои вредители.

Чери доматите ( Solanum lycopersicum var. cerasiforme ) са идеални домати за отглеждане, независимо от това колко място имате или къде живеете. Те са плодовити, узряват по-бързо от стандартните домати и са лесни за отглеждане. Доматите са супер сочни, изключително ароматни и са наслада за окото. Чери доматите се предлагат в почти всички цветове на дъгата.

Разсадите се засаждат през пролетта, след последната опасност от слана, а доматите започват да узряват около 50 до 65 дни след засаждането. Има както индетерминантни, така и детерминантни сортове чери домати. Индетерминантните домати дават плодове в продължение на няколко месеца, докато детерминантните домати дават една обилна реколта.

Стъблата, листата и корените на чери доматите съдържат алкалоиди, които са токсични за хората и домашните любимци.

Въпреки това, консумацията на доматени листа в умерени количества е безопасна според експерти.

Грижа за чери домати

Независимо дали отглеждате домати в повдигнати лехи, в контейнери или на закрито, доматените растения се нуждаят от топлина и слънце. Добрата почва, редовното поливане и редовното торене са еднакво важни за добра реколта.

Доматените растения се нуждаят от добра циркулация на въздуха с място за разпръскване . Основното правило е индетерминантните сортове с дълги лози да се засаждат на около 90 см едно от друго, а по-храстовите детерминантни растения - на 60 см едно от друго.

Подобно на другите домати, чери доматите изискват система за опора, като например колове, клетка или пергола . Решете кой метод ще използвате, преди да засадите растенията си, след което поставете тази опора преди засаждането.

Упоритият ви труд в градината ще се отплати около 50 до 65 дни след засаждането, когато доматите променят цвета си от зелен на оранжев, червен, жълт или лилав, в зависимост от сорта. Зрелите домати лесно се отделят от стъблото си. Проверявайте растенията си през ден за още плодове, подходящи за прибиране. Ако не се оберат, презрелите домати могат да се разцепят, да изгният и да паднат на земята.

Светлина

Чери доматите се нуждаят от пълно, пряко излагане на слънце, за да виреят, поне шест до осем часа дневно. В райони с екстремни летни горещини, чери доматите се възползват от следобедна сянка.

Почва

Почвата за отглеждане на домати трябва да е богата, леко кисела и добре дренирана. Най-добра е глинеста почва или смес от тиня, глина и пясък. Доматите не понасят тежки глинести почви. Преди засаждане, обработете почвата или отглеждайте домати в контейнери.

Ако никога не сте отглеждали ядливи растения в градинската си почва, направете почвен тест, за да получите базова информация за нивата на хранителни вещества и pH на почвата.

Вода

Доматите се нуждаят от постоянна влага. Поддържайте почвата влажна, но не и подгизнала. В градинска почва растенията обикновено се нуждаят от 2,5 до 5 см вода седмично , но това зависи от метеорологичните условия, като например прекомерна суша, и размера на растението.

Когато растенията са млади, капковото напояване е най-добро, защото избягва силни струи вода, които ерозират почвата. С узряването на доматените растения поливайте редовно, бавно и обилно. Неравномерните нива на влага и сухата почва водят до проблеми като гниене на цветовете и разцепване на плодовете.

Температура и влажност

Доматите не са студоустойчиви. Изчакайте до края на пролетните слани, когато температурите останат над 15°C, преди да засадите или преместите чери доматите навън.

При висока влажност, чери доматите се нуждаят от умерени температури между 21°C и 27°C. Изключително горещото време спира завръзването на плодовете. В южния климат чери доматите често се отглеждат като есенна и зимна култура.

Тор

В допълнение към торенето на почвата с компост, по време на засаждане използвайте тор с високо съдържание на фосфор или тор, предназначен за домати. Продължете да торите през целия сезон, следвайки инструкциите на етикета.