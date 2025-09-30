Никой не би ви обвинил, че смятате, че засенченият балкон не е оптималното място за създаване на градски оазис. И, признаваме, това изисква от нас да избираме растенията си по-внимателно, като обмислим кои сортове ще се справят в контейнер и при ограничена слънчева светлина

3 растения, които трябва да наторите СЕГА за силен растеж догодина

Но както се казва, хубава градина расте там, където отива добрият градинар, а има много балконски растения , които виреят на сенчести места. Всъщност, наличието на сенчест балкон може да бъде благословия, защото стеснява избора ви – малко като да избирате само вегетариански опции от обширно меню на ресторант.

Малката, сенчеста балконска градина има толкова много предимства – по-малък риск от изгаряне на растенията в горещите летни дни, по-хладни условия за градинарство и по-малко охлюви, за да назовем само няколко. И както при всяко градинарство в контейнери , можете лесно да местите растенията, когато опознаете пространството.

Още: Как да отглеждаме фуксии в саксии

Най-добрите растения за сенчест балкон

Като правило, растенията с дебели, меки и големи листа са склонни да се развиват добре на сянка, така че е добре да се внимава за тях, когато купувате растения за сенчеста градина . Избягвайте тези с тесни, твърди и разделени листа, тъй като те ще се развиват по-зле в сенчести условия.

Разговаряхме с експерти по градинарство за техните препоръки относно най-добрите растения за сенчест балкон, които да ви помогнат да създадете успокояващо убежище в горещите дни. Надяваме се, че това ще ви послужи като отправна точка за вашите идеи за градина , вдъхновявайки ви да излезете навън и да видите какво работи и какво не във вашето пространство.

Билки

Още: Растения за мулчиране през октомври, за да ги предпазите през зимата

Като се има предвид, че много билки растат добре на сянка, може би ще искате да си отгледате билкова градина на балкона. Нищо не може да се сравни с простото удоволствие да си нарежете сами пресни билки от градината, докато готвите вечеря, а див чесън, мента, лук, магданоз, уасаби и копър ще се чувстват добре на сенчесто място.

Освен че са удобни и ви помагат да бъдете по-устойчиви у дома, билките носят прекрасен аромат и рустикално усещане. Билки като лук, мента и магданоз са много издръжливи и са сред най-добрите растения за начинаещи . Ако обаче искате нещо малко по-различно, можете да последвате примера на Михал Капитулник и да опитате да отглеждате корсиканска мента: „Корсиканската мента ( mentha requienii ) е невероятно силно ароматно почвопокривно растение, което обича сянка и се използва за приготвяне на ментов крем.“

Пресаждане на магнолия: кога и как да го направите правилно

Хости и папрати

Хостите и папратите са популярни, устойчиви на сянка варианти за оживяване на открити пространства, а засенченият балкон осигурява перфектните условия. „Вашият засенчен балкон ще ви постави пред повечето градинари, когато става въпрос за борба с охлювите и голи охлюви, така че имате перфектния шанс да отглеждате хости, които се предлагат в изумителна гама от размери, цветове и текстури – от които да избирате, ако станете малко фанатични“, казва градинската дизайнерка Сюзън Хамптън.

Още: Сезонна тайна за изобилна реколта от черници през есента

„Комбинирайте смелите, архитектурни листа на Hosta sieboldiana „Elegans“ с по-мека и по-периста текстура от издръжливи папрати като Polystichum setiferum „Herrenhausen“, предлага Сюзън.

Кои са най-добрите растения с ниска поддръжка за сенчест балкон?

Ако търсите растения, за които ще бъде лесно да се грижат, Чък Палич , директор по разработването на нови продукти в Terra Nova Nurseries, препоръчва следните растения: фатсия, бегония, колеус, хойхера, хойхерела, тиарела, акант, брунера, импатиенс, виола, сладък картоф, растения на точки, каладиум и фуксия.