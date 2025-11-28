Коледният камион на Кока-Кола ще спре в 9 града на паркинги на Kaufland

Събитията стартират на 2 декември в Пловдив от 14:00 – 20:00 часа

Впечатляващият Коледен камион на Кока-Кола тръгва на празнично турне из България, за да донесе магията на празниците, а Kaufland България ще отвори вратите си за него в 9 от неговите спирки. Освен на самия празничен камион, веригата ще бъде домакин и на специалното коледно кътче на Кока-Кола в Пловдив (бул. „Освобождение“ 47) - 2 декември, Хасково (бул. „Съединение“ 44) - 3 декември, Стара Загора (ул. “Иван Вазов“ 2) - 4 декември, Добрич (ул. “Дунав“ 55) - 9 декември, Велико Търново (ул. „Краков“ 2Б) - 13 декември, Севлиево (ул. “Стара планина“ 78) - 14 декември, Плевен (ул. “Гренадерска“ 119) - 15 декември, Сандански (бул. “Свобода“ 55) - 19 декември, София XO Park, (бул. „Ботевградско шосе“ 515-525) - 23 декември.

Във всички градове събитията са отворени за посетители от 14:00 до 20:00 часа с вход свободен.

Под мотото „Освежи магията на Коледа“, присъстващите на коледното събитие ще имат възможността да си подарят време за положителни емоции и споделени мигове с най-близките им хора, а също и да преживеят истинско коледно вълшебство като се снимат с Дядо Коледа и се включат в забавни игри и активности с награди.

Турнето на емблематичния червен камион отново ще се превърне във вдъхновение за добра кауза. Всеки желаещ може да дари на място средства за инициативата „Операция Плюшено мече“, която подпомага млади таланти от цялата страна.