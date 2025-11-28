"Да изтеглят бюджета и да не правят импровизации": ПП-ДБ плашат властта с нови протести

Управляващиете да оттеглят бюджет 2026 и да се мине по законовата процедура и да го внесат на първо четене в парламента. За това настояха от "Продължаваме промяната - Демократична България" пред медиите в парламента. Бившият финансов министър Асен Василев обърна внимание, че за да се помени бюджета, трябва да се промени и тригодишната прогноза, както и основни параметри в приходната част, тъй като от Европа са ни казали, че приходите, които са заложени в бюджета като цяло, не отговарят на реалността и това, което ще бъде събрано.

"На коляно да се правят такива големи промени в бюджета е невъзможно и няма смисъл. Правилното нещо е бюджетът да бъде изтеглен", каза Василев. Той отбеляза, че бюджет може да бъде приет за четири седмици и дори депутатите могат да работят между Коледа и Нова година, както работят всички български граждани.

Без импровизации, иначе протест

"Нека да се организират, а не да опитат да правят всякакви импровизации. Видяхме с импровизации докъде го докараха - изкараха всички хора на улицата. В момента правилното нещо е да се изтегли бюджетът, да се внесе изцяло нова макрорамка, в която да напомня, че освен двата процента вдигане на осигуровки, пише, че и догодина ще се вдигат осигуровките. Заложени са едни неща от СУПТО-то, които са записани в тригодишната макрорамка", отбеляза Василев и призова всичкто това да отпадне.

Той обеща, че ако това не се случи, със сигурност ще има нови протести.

Кой дърпа ушите на Борисов?

Лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев коментира, че големият въпрос е дали наистина ще бъде изтеглен бюджета. Той е видял и как на Борисов "са му дръпнали ушите".

"Много бързо Зафиров влезе в кабинета на Пеевски, получи инструкции и през Зафиров Пеевски дръпна ушите на Борисов. Сега ще видим каква ще бъде следващата стъпка", добави Мирчев.