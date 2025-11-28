След 4 развода: Дженифър Лопес продава годежни пръстени (ВИДЕО)

Дженифър Лопес, която през живота си е носила шест годежни пръстена и може да се смята за „експерт“ в областта, е новото лице на бижутерската компания Zen Diamond. Звездата, разведена 4 пъти, е получила 10 милиона долара, за да рекламира бляскавите бижута на турската марка, твърди източник на Page Six.

Сумата обаче се приема като сравнително ниска за мащаба на Лопес. По думите на същия източник тя е сключвала далеч по-големи рекламни договори – често между 20 и 50 милиона долара – затова и сегашната цифра изглежда необичайно малка за стандарта на Джей Ло.

В рекламната кампания 56-годишната певица, облечена в бяла булчинска рокля с открити рамене и годежен пръстен на ръката, е представена като глобален посланик на марката и е основно лице в последните им рекламни материали за „Черния петък“.

В реалния живот Лопес в момента е необвързана, след като се разведе с Бен Афлек през 2024 г.

Източникът коментира, че тя явно иска да остане в новините и да поддържа образа си на вечна звезда – не толкова от финансова нужда, колкото от желание за внимание и актуалност. Той допълва, че напоследък тя разширява присъствието си по нови пазари, като наскоро е пяла за първи път в Индия на сватба на милиардер срещу хонорар от около 2 милиона долара.

Председателят на Zen Diamond Емил Гюзелиш заяви, че Лопес е повече от международна икона – тя олицетворява сила, автентичност и непреходна красота.

Браковете ѝ, приключили с развод

Лопес подаде молба за развод от 53-годишния Афлек през август 2024 г., точно две години след сватбата им в Лас Вегас. Афлек ѝ беше предложил брак с годежен пръстен със зелен диамант.

Двамата възобновиха връзката си през 2021 г., след като първоначално бяха заедно и сгодени в началото на века. Тогава Афлек ѝ подари 6,1-каратов розов диамант „Хари Уинстън“, чиято стойност се оценява между 1,2 и 2,5 милиона долара. Те се разделиха през 2004 г., но Лопес е запазила пръстена, на който била гравирана думата „sing“.

Преди брака си с Афлек певицата беше сгодена за бившата бейзболна звезда Алекс Родригес, с когото започна връзка през 2017 г. Той ѝ предложи брак през 2019 г. с 15-каратов диамант, но двойката се раздели през 2021 г. покрай слухове за изневяра.

Първият ѝ брак е с кубинския актьор и продуцент Охани Ноа през 1997 г., който приключва година по-късно. След това тя се омъжва за танцьора и актьор Крис Джъд през 2001 г., но се развежда през 2003 г. През 2004 г. Лопес се омъжва за Марк Антъни – баща на 17-годишните им близнаци Ема и Макс – и двамата са заедно десет години, преди да се разделят през 2014 г.

Източник: БГНЕС