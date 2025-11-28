Развълнуваният Никола Цолов: Не съм вярвал, че е възможно! Тренирах по-усилено отвсякога за Формула 2

Младата надежда на България в моторните спортове - Никола Цолов, призна, че е изключително развълнуван преди дебюта си във Формула 2. Българинът ще стартира в последните два кръга от настоящия сезон на надпреварата, които ще бъдат ценен опит за него за следващата кампания. Той ще дебютира на пистата в Катар, а седмица по-късно ще се състезава и в Абу Даби. А самият Никола не е вярвал, че е възможно да влезе във Формула 2 още от този сезон, но пък това го е мотивирало да се готви по-усилено отвсякога.

Емоциите на Никола Цолов преди дебюта във Формула 2

"Това да карам последните два кръга във Формула 2 този сезон, е нещо, което въобще не съм го очаквал, както и че е възможно, дори след като завърших сезона. Но съм много щастлив, че се отвори тази възможност и сега мога да науча възможно най-много на две писти, които не познавам добре, даже въобще. Катар особено. Така че да, много опит за догодина, който ще бъде важен", заяви Никола Цолов пред DIEMA SPORT 3.

"Предполагам, че ще бъде малко по-различно от тестовата кола, но нямам търпение реално вече започна и да разбера какво се случва вътре в колата. Предполагам, че ще е подобно на Формула 3 в някои черти, понеже гумите са по-големи, както тази година в Формула 3, новата промяна. Но също така е много по-тежка, много по-трудно се запазва след някои моменти, предполагам. И спирачките, разбира се, са голямата част", добави още той.

"Относно пит-стоповете, които сега ще има във Формула 2, Българския лъв каза: „Пит-стопът е голяма част, понеже има много повече неща, които се случват отколкото се вижда отвън. Наистина, доста по-просто изглежда. Но мисля, че достатъчно съм практикувал вече на тестовете и на симулатора. Тук, с отбора преди малко, правихме пит-стоп тренировка в бокса. Така, че вярвам, че съм добре подготвен и нямам никакви съмнения, че ще се справя добре с това."

"В момента, в който разбрахме, че ще имам стартове във Формула 2, започнах да тренирам се по-усилено отвсякога. Понеже тук сигурно ще бъде най-трудното от цялата година. Но е хубаво все пак да започна с такова състезание, понеже всичко след това се очаква да е по-лесно. Но да, много тренировки в последните най-вече два месеца. Физически, както и във всички аспекти. Така, че, мисля, че съм добре подготвен и не би трябвало да имам проблеми", завърши Българския лъв.

