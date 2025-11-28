Депутат от ПП намекна, че Слави Трифонов и Пеевски са пратили провокатори на протеста

Кой изпрати Черепа и провокаторите да хвърлят бомбички и да вдигат напрежението? Мога да направя по-обоснована спекулация, че всъщност г-н Пеевски и г-н Трифонов са виновни за това, което се случи по пътя на интереса, но за разлика от тях, аз не казвам, че те са го направили, а че те имат интерес да изцапат този протест", заяви депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов пред медиите в парламента във връзка с обвиненията срещу него във връзка с провокациите на протеста срещу бюджет 2026 г. от страна на Пеевски и Трифонов.

Лъжи и манипалации по негов адрес

Според него лидерът на ИТН и санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" са решили да се упражняват с лъжи и манипулации по негов адрес.

"На първо място г-н Пеевски вчера каза абсурдното твърдение, че аз съм причината за смъртта на полицай", каза Пандов и припомни случая с починалия полицай от 18 септември и обърна внимание, че е потвърдено, че той е страда от хронично заболяване и смъртта му няма връзка с него.

"На второ място, г-н Трифонов с пост написа, че съм провокирал насилие и агресия спрямо служители на Министерство на здравеопазването. Искам ясно да заявя, че това също е лъжа и манипулация. Не съм провокирал никаква агресия и никакво насилие. Хубавото е, че има много свидетели къде съм бил и какво съм правил", заяви Пандов.

Той посочи, че осъжда случката, за която Трифонов говори, но и обеща, че ще заведе дело срещу него. ОЩЕ: "Оставам с впечатлението, че на ПП-ДБ всичко им е позволено": Слави Трифонов с остра реакция за протеста