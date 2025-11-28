Грипът вече е тук, светът на нокти от нова зараза

В България вече има случаи на грип с напълно характерната клинична картина – остро начало, силно главоболие, мускулни и ставни болки. Това заяви доц. д-р Христиана Бацелова, допълвайки, че няма нищо необичайно в циркулацията на вирусите към края на ноември.

Тя прогнозира влошаване на ситуацията, тъй като предстоящите празници – Никулден, Коледа и множеството фирмени събирания, създават допълнителни рискове за по-интензивно предаване на инфекциите.

Традиционно заболеваемостта нараства след празничния период, а разпространението на вирусите зависи в голяма степен и от обхвата на ваксинацията преди това. Пикът на грипната вълна у нас се очаква през януари и февруари, напомни Бацелова.

Бързата реакция е важна

При грипа от ключово значение е бързата реакция при първи симптоми. Експертът препоръча незабавна консултация с лекар, тъй като лечението е най-ефективно, когато се започне в първите 72 часа от появата на симптомите. Антивирусната терапия е подходяща и за преките контактни лица в домакинството, за да се предотврати заразяване.

Тя повтори препоръките на специалистите, че е нужна превантивна ваксинация срещу грип и COVID-19, а за бременните – и срещу RSV, което осигурява защита на новородените в първите месеци след раждането.

Опасността от птичия грип

Източник: iStock

Мнозина експерти изразяват опасенията за птичия грип, за който се счита, че при мутация може да доведе до пандемия.

Доц. Бацелова се съгласи, че това е напълно реална опасност.

Тя напомни, че грипните вируси, които циркулират сред птици и бозайници, се наблюдават внимателно от научната общност заради възможността да се адаптират към човека. Вече са регистрирани и смъртни случаи, включително в САЩ, предаде Нова.

"Знаем, че ще има следваща пандемия, въпросът е кога и кой ще бъде причинителят", отбеляза епидемиологът.

Тя все пак успокои, че към момента има налично лечение, действащо срещу различни грипни щамове, което, започнато навреме, е с висока ефективност.