Изгорял Мерцедес с тялото на 21-годишен украинец: Следователи разнищват случая

В сряда вечерта, в 00:30 ч., в квартал Донаущат във Виена минувачи откриват горяща кола и сигнализират спешните служби. Тялото на загиналия в Мерцедеса е на 21-годишен украински гражданин, показва аутопсията, проведена незабавно по разпореждане на австрийските правоохранителни органи. Следите сочат, че мъжът е бил убит жестоко, преди колата да бъде подпалена, съобщава Krone.at.

От полицията са потвърдили самоличността на загиналия, въпреки че предстоят още ДНК сравнения. Малко преди откриването на тялото, семеен приятел, живеещ в чужбина, е съобщил за изчезването на младия мъж.

Аутопсията разкрила, че "тялото показва ясни признаци на травма от тъп предмет". Версията на разследващите е, че жертвата е била нападната, поставена на задната седалка и след това колата е подпалена, за да се унищожат уликите. Вероятни причини за смъртта на жертвата са задушаване или топлинен шок.

Мотивът за убийството за момента не е ясен. Разследването продължава.

