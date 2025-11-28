Преведе му над 100 хил. евро: Фалшив "Брад Пит" излъга поредната жена

Пенсионерка от Швейцария, представяща се под името Патриша, става жертва на една от най-изобретателните романтични измами от последните години. Жената е убедена, че поддържа връзка с холивудската звезда Брад Пит, а измамник, представящ се за актьора, успява да я накара да изпрати около 90 000 паунда (които се равняват приблизително на около 102 672 евро). След серия от любовни послания и обещания за среща, тя дори заминава за САЩ, за да се види лично с "aктьора".

Не е първият случай

След като "Пит" уверява Патриша, че е дошъл моментът да се срещнат, тя пристига в Лос Анджелис, където наема хотелска стая. Жената прекарва три самотни седмици, очаквайки той да се появи, но никой не идва. Всеки опит за контакт е бил посрещан с нови оправдания и обещания. В крайна сметка измамникът изчезва напълно.

Снимка: Getty images

Патриша разказа, че всичко започнало през май 2024 г., когато последвала страницата на холивудската звезда в Instagram и получила съобщение от човек, който твърдял, че е мениджър на Брад Пит.

Този човек я попитал дали би се съгласила да говори директно с актьора, на което тя отговорила с „да“. Тя си спомня: „Започнахме да общуваме нормално, като двама души, които се опознават, много внимателно.

С течение на времето съобщенията им станали много по-чести, като мъжът в крайна сметка ѝ признал любовта си.

Говорейки в предаването "Mise Au Point", тя обясни: „Той ми задава много въпроси за това какво чувствам, какво харесвам, как виждам живота, и един ден ми дава да разбера, че е влюбен в мен.“, цитират я от "Daily Mail".

Измамата се задълбочила, когато започнали да обсъждат среща. Фалшивият Брад Пит твърдял, че му трябват пари, за да я осъществи. Той ѝ казал, че това била стандартната такса за всеки, който искал да прекара време с него. Първоначално тя отказала, но после се убедила, че може би е легитимно. Така след серия от неспазени уговорки и неосъществени срещи тя останала само с финансова загуба и разочарование.

Случаят не е единствен. През 2025 г. стана публична историята на 53-годишна французойка, която изпраща над 830 000 евро на човек, представящ се за Брад Пит. Жената дори се развежда, вярвайки, че е в любовна връзка с актьора. Връщайки се в Швейцария Пататриша научава тази история и осъзнава, че тя също е попаднала в подобен капан, след като установява приликите.

A French woman reportedly divorced her millionaire husband then was scammed out of $850k by a fake Brad Pitt.



The scammer used AI-generated photos and claimed he was undergoing cancer treatment and couldn’t access his money due to his divorce. She realized the truth upon seeing… pic.twitter.com/cG5KFa6ojr — Pop Base (@PopBase) January 14, 2025

Подобни измами зачестяват, като експерти отбелязват, че комбинацията от социални мрежи и леснодостъпни инструменти на изкуствен интелект прави фалшификатите по-реалистични от всякога.

Историята на Патриша е болезнен пример за това как дигиталната ера може да смеси емоции и технологии по опасен начин. Романтичните измами вече не са само финансово престъпление — те експлоатират човешката нужда от връзка и внимание.

Важно е да се подчертае, че Брад Пит няма официални социални профили, а негови представители многократно са заявявали, че той никога не иска пари от фенове.

Припомняме, че наскоро ви разказахме за случай, в който мъж повярва, че звездата от "Приятели" Дженифър Анистън е влюбена в него, а след това той ѝ изпрати голяма сума пари.

Всеки, който получава подобни съобщения от „звезда“, трябва да бъде изключително внимателен. Молбите за пари, внезапните „спешни нужди“ и отказът от видеоразговор са сред най-ясните признаци на измама.