Неочакван спад при продажбите на дребно в Германия

Неочакван спад при продажбите на дребно в Германия

Продажбите на дребно в Германия са спаднали неочаквано с 0,3 на сто през предходния месец. Това показват данните на Федералния статистически институт "Дестатис“, публикувани днес и цитирани от Ройтерс. Анализатори, анкетирани от агенцията, залагаха на ръст от 0,2 на сто. Продажбите на дребно в Германия намаляха и през предишните месеци, предимно поради спада при в търговията с нехранителни стоки.

Цени на вноса и износа

Цените на вноса са били с 1,4 на сто по-ниски през октомври 2025 г., отколкото през октомври 2024 г. Промяната в сравнение със същия месец на предходната година се изразяваше в понижение от 1 на сто през септември 2025 г. и спад 1,5 на сто през август 2025 г. Цените на вноса през октомври 2025 г. са се повишили с 0,2 на сто спрямо септември тази година.

Цените на износа са били с 0,5 на сто по-високи през октомври 2025 г., отколкото през октомври 2024 г. Промяната спрямо същия месец на предходната година се изразяваше в повишение 0,6 на сто през септември 2025 г. и 0,5 на сто през август 2025 г. В сравнение предходния цените на износа са се повишили средно с 0,2 на сто през октомври.

През октомври 2025 г. намалението на цените на енергията (15,1 на сто спрямо октомври 2024 г.) отново оказа най-голямо влияние върху общото развитие на цените на вноса. В сравнение със септември 2025 г. цените на енергията са спаднали средно с 1,5 на сто.

Като се изключат цените на енергията, цените на вноса през октомври 2025 г. са останали непроменени в сравнение със същия месец на предходната година. На месечна основа те са нараснали с 0,3 на сто.

