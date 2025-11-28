Пеевски за ПП-ДБ: Трябва да благодарят много на АИКБ, че им направиха протеста

"Трябва да благодарят много на АИКБ, че им направиха протеста. Това каза санкционираният от Съединените американски щати и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски пред медиите в парламента във връзка с протеста на ПП-ДБ срещу бюджет 2026 г. Припомняме, че в сряда имаше голям протест срещу финансите на държавата за 2026 г., а след това управляващите отложиха бюджетната поцедура, за да възстановят диалога със социалните партньори. От БСП пък се възмутиха, че има риск за социалните придобивки на хората и обявиха, че това ще е тяхната червена линия за оставане в кабинета.

Днес от опозицията в лицето на ПП-ДБ поискаха бюджетът изцяло да бъде оттеглен и да се работи между Коледа и Нова година, за да може да бъде приет изцяло нов бюджет. В противен случай от опозицията обещаха нови протести.

"Няма да има класи, всички хора са еднакви. Пазим всички хора, работим всички хора", заяви днес Пеевски. ОЩЕ: "Да изтеглят бюджета и да не правят импровизации": ПП-ДБ плашат властта с нови протести

Срещите със социалните партньори

Междувременно вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проведе "тристранка" в централата на ГЕРБ, като отчете, че диалогът е възстановен.

Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен. Още утре в Министерството на финансите започват срещи, на които ще бъдат изгладени всички детайли. Държавата застава зад всеки български гражданин", обяви лидерът на ГЕРБ. По-късно от КНСБ ктоментираха, че всички страни по бюджета трябва взаимно да се изслушваме и да направим компромис, докато от АИКБ заявиха, че няма как да се съгласят на промяна на осигуровките без смислен алтернативен модел. ОЩЕ: "Диалогът за бюджета е възстановен": Борисов направи "тристранка" в централата на ГЕРБ (СНИМКИ)