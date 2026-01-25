Най-големите митове за резитбата според опитните градинари

Резитбата е от съществено значение за поддържането на дърветата във вашия имот възможно най-здрави и не е нужно да сте професионален арборист, за да режете дървета сами. Нуждаете се само от ножици, ножица за клони и познания за основните стъпки. Но докато проучвате процеса на резитба, има голяма вероятност да се натъкнете на дезинформация, особено в социалните медии. Тези митове често се формират с добри намерения, но това не означава, че са валидни. Много митове, като например избягването на резитба през определени сезони или че е добре да се подрязва върха на дърво, насърчават лоши практики, които биха могли да причинят повече вреда, отколкото полза.

Януарска резитба на овошки: кои дървета може да се подрязват безопасно

Но какво е резитба? Казано по-просто, това е процесът на отрязване на определени клони от дърво или подрязване и оформяне на други растения във вашата градина, като многогодишни храсти, лози и живи плетове. Можете да подрежете дърво, за да предпазите хората, защото мъртвите или изгнили клони могат да паднат и да причинят наранявания. Можете също така да подрежете дърво, за да държите клоните далеч от дома си. Клоните могат да паднат върху къща, причинявайки щети или дори да позволят на вредители като катерици да влязат в покрива, където могат да гризат жици. Но като цяло, арбористите подрязват главно за здравето на дърветата. Подрязването премахва стари, умиращи клони, за да насърчи появата на нови, здрави клони. Гъстите дървета често нямат добър въздушен поток, което може да доведе до появата на гъбични заболявания, а много от по-новите клони имат проблеми с достъпа до слънчева светлина, за да могат да растат силни. Подрязването ефективно решава тези проблеми, но преди да започнете, е добре да избягвате да вярвате на някои от митовете, на които може да се натъкнете.

Подрязването е безопасно за дървото

Терминът „подрязване на върха“ се отнася до процеса на премахване на върха на дървото чрез отрязване на основния ствол. Собствениците на жилища понякога отрязват върха на дървото, за да защитят електропроводите или да предотвратят падането на по-старо дърво върху къща. Арбористите не вярват, че подрязването на върха е здравословно за който и да е вид дърво. Подрязването позволява на гниенето да завладее дървото чрез гниене и нападение от насекоми, а всички нови клони, които бързо ще пораснат от пъновете, ще бъдат слаби и склонни към счупване.

Нормално е да се подрязват корените

Понякога корените на дърветата, известни като повърхностни корени, растат по земята. Те са често срещани при различни дървета, включително дъбове, върби и брези. Те растат от почвата, за да имат достъп до кислород, но за съжаление тези корени представляват опасност от спъване и могат да затруднят косенето около дървото. Никога обаче не бива да подрязвате тези корени, защото това ще навреди на стабилността на дървото ви и ще затрудни приемането му на вода и кислород. Вместо това използвайте трион за плевели, за да подрежете около основата на дървото.

Не трябва да подрязвате дървета през зимата

Въпреки че безлистните клони може да не изглеждат здрави, зимата всъщност е едно от най-добрите времена за резитба. Това е така, защото вредителите са по-малко активни и дърветата са в латентно състояние, както и повечето болести. Понякога през зимата от пъновете на клоните ще тече сок, но това не означава, че дървото е увредено. Много по-лесно е да се идентифицират кръстосани клони и мъртви клони, когато няма листа по дървото. Докато подрязвате тези широколистни дървета, не забравяйте да подрязвате и спящи храсти като розите, за по-здрава градина през пролетта .

Избягвайте резитбата на дървета през пролетта

Въпреки че обикновено трябва да подрязвате дърветата през периода им на покой, за да ги предпазите от болести и вредители, можете да подрязвате някои дървета и през пролетта. Някои видове, като дъбове, брястове и чинари, не трябва да се подрязват през пролетта, но други, като кайсии, дива ябълка и люляк, могат безопасно да се подрязват, след като приключат с цъфтежа. Прекомерното подрязване е основна грешка, която искате да избягвате по това време, така че никога не премахвайте повече от 10-15% от клоните. И накрая, не забравяйте да дезинфекцирате инструментите си, преди да преминете към следващото дърво, за да ограничите болестите.