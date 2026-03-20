Опитайте този 22-дневен ритуал с огледало и вижте как променя живота ви

Какво да казвате ден по ден

Ако връзката, която променя живота ви, не е тази, която преследвате, а тази, която имате със себе си? Повечето от нас избягват огледалото. Не буквално, а емоционално. Поглеждаме, критикуваме, коригираме се и продължаваме напред. Рядко спираме достатъчно дълго, за да се видим наистина, без да съдим, без да бързаме, без да репетираме кои мислим, че трябва да бъдем.

Този 22-дневен ритуал с огледало не е за суета. Става въпрос за осъзнатост. Става въпрос за това да се научите да седите със собственото си отражение достатъчно дълго, за да смекчите, да простите, да утвърдите и да се свържете отново. Опитайте го последователно и може да се изненадате какво започва да се променя – не само в начина, по който виждате себе си, но и в начина, по който се движите по света.

Всеки ден повтаряйте по едно утвърждение – на глас, ясно, докато се гледате в очите. Можете да го кажете колкото пъти искате, за да заехти в съзнанието ви.

1. Искам да бъда свободна, затова се отказвам от всичко, което ми тежи.

2. Излъчвам самоуважение, колкото повече се освобождавам, толкова повече ми е позволено да приема.

3. Прощавам си, че се държа за лошото, свободна съм и живея в настоящето.

4. Уча се да ценя несгодите, които животът изисква, за да се развивам, и приемам всеки урок като дар.

5. Всичко е възможно, защото отворих ума и тялото си, което ме подкрепя да уча.

6. Вярвам, че всичко ще се нареди за по-голямо добро.

7. Да обичам себе си е начинът, по който ще се науча да обичам другите.

8. Аз съм единственият човек, отговорен за задоволяването на духовните си нужди.

9. Мога да съжителствам с емоционално пренебрежителни хора. Границите ми ще ме защитават.

10. Всеки ден се развивам.

11. Никой не може да съди мислите ми, освен мен самия.

12. Създавам стойност в живота, като съществувам. Съществуването ми е дар за този свят.

13. Силата ми е по-силна от тревожността ми.

14. Фокусирам се върху това, което е наистина важно за моя успех.

15. Само защото мисля по определен начин, не означава, че е точно.

16. Без значение какво се случва по време на житейския ми път, винаги ще имам себе си.

17. Ако нещо не ми служи, мога да си тръгна.

18. Пътят, по който избрах да вървя, е пътят към овластяване.

19. Ангажирана съм да превръщам проблемите в предизвикателства, слабостите в силни страни и страха в действие.

20. Прощавам си, когато се чувствам победена, защото това е част от живота.

21. Имам неограничен потенциал да постигна целите си.

22. Ангажирана съм да си поставям цели, които ще ми помогнат да постигна успех.