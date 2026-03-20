Георги Панайотов са завръща като посланик в САЩ?

Подалият под натиск оставка посланик във Вашингтон Георги Панайотов лобира да се върне на поста си в американската столица, предава BG VOICE. Той беше отстранен от предишното правителство през април м.г. - повече от година преди края на мандата му. Причината тогава беше несправяне с работата като посланик, а формалният повод външният министър Георг Георгиев да му поиска оставката беше ситуацията с почетния консул на България в щата Вашингтон Елка Русков. Тогава бе разкрито, че двамата са опитали да заблудят Държавния департамент на САЩ за нейния постоянен адрес – оказа се, че тя живее в щата Невада и по правило няма как да е почетен консул в друг щат.

След този случай Панайотов беше викнат да се прибере в София. Вместо обаче да бъде отзован, за да не се предизвиква дипломатическа криза, на него е предложено сам да подаде оставка. И точно това дава възможност сега да се върне на поста "посланик" - Панайотов е освободен със заповед на министъра по взаимно съгласие, но президентският указ, с който е назначен като посланик, не е отменен и това му отваря вратичката пак да стане наш посланик.

Връщането му като титуляр на поста обаче може да е проблематично, въпреки формалната юридическа възможност. Вместо това Панайотов може да бъде изпратен във Вашингтон като временно управляващ мисията ни. По закон това може да стане със заповед на външния министър Надежда Нейнски, като в този случай няма да е нужно добрението на президента Илияна Йотова. Такава е ситуацията и в момента, тъй като няма назначен нов посланик. Припомняме, че американското посолство в София също е поверено в ръцете на временно управляващ, тъй като администрацията на Доналд Тръмп не е номинирала посланик.

Според информацията на BG VOICE, Панайотов лобира усилено за свое ново назначение и се изкарва жертва на предишните управляващи от ГЕРБ – партията, която го изстреля в дипломатическите среди като постоянен представител на България в ООН в Ню Йорк. Панайотов се ползва и с подкрепата на неговата наследница в ООН Лъчезара Стоева, която сега е съветник по външната политика на Гюров. Тя също напусна поста си след конфликт с ГЕРБ.

За Панайотов завръщането във Вашингтон ще му даде възможност да уреди сметките си със сегашната временно управляваща посолството Стефка Йовчева. Твърди се, че той е разбрал, че много от информацията за неговите гафове във Вашингтон изтичала именно от Йовчева, с която бяха в сериозен конфликт.

Гафове, обвинения в бездействие и проблеми за МВнР

За времето си във Вашингтон Панайотов не успя да постигне съществени постижения в отношенията между България и САЩ, а ходовете се движеха предимно от София. И докато Румъния има социална спогодба и договорено отпадане на визите, което е временно спряно от администрацията на Тръмп, България няма съществен напредък по тези въпроси. Според лидера на ВМРО Красимир Каракачанов като служебен министър на отбраната именно Панайотов се е съгласил доставката на F-16 да се отложи с 2 години, което предизвика недоволство в българското общество. Няколко месеца след това Панайотов е назначен за посланик във Вашингтон.

Един от последните опити на Панайотов да си направи положителен ПР също се превърна във фарс. В началото на април м.г. той обяви, че е внесена резолюция в американския Конгрес, която да обяви март 2025 г. за "Месец на българо-американското наследство", за да се почете приноса на българските имигранти и техните потомци в Съединените щати. Резолюция 291 така и не беше приета в Конгреса защото по традиция той не приема актове, които да важат със задна дата.

Мандатът на Панайотов ще се запомни и с колосалния гаф на 3 март 2023 година когато той освети моста „Фредерик Дъглас“ във Вашингтон в цветовете на руското знаме. В началото на мандата си пък той за малко не забърка България в скандал с Германия след като обвини тяхната авиокомпания „Луфтханза“ в дискриминация заради неуредица с полет на сина му. Панайотов написа дълъг пост във Facebook с обвинения към германците, който беше широко отразен в българските медии, но впоследствие нямаше развитие по случая. Бездействието на Панайотов в отпор на македонския лобизъм в САЩ също беше определено от мнозина като опасно за България.

Завършилият Московския държавен институт по международни отношения Панайотов беше изненадващо посочен за служебен министър на отбраната от един от служебните кабинети през 2022 г. За краткия си период на поста е разследван и наказан за нарушаване на правилата за обществени поръчки. При назначението на Панайотов за посланик американската страна забави даването на неговия агреман с цели два месеца. Още тогава забавянето беше разтълкувано като сигнал за притесненията на американците към номинацията на Панайотов. Преди да замине за Вашингтон той определи като най-голямото си предизвикателство да възстанови доверието, загубено през последните няколко години, със САЩ. Изглежда, че по време на мандата си загуби тяхното.

Панайотов нямаше и голям шанс да подобри положението си и при новата администрация на Доналд Тръмп. Като посланик той често коментираше вътрешнопартийните проблеми на двете партии в разрез с добрия дипломатически тон. Затова от Външно министерство му забраниха публичните изяви без изрично тяхно съгласие още през април 2023 г.

Панайотов беше сред малцината посланици от Европейския съюз, които не присъстваха на партийните конференции на демократите и републиканците през лятото. Дипломатите използваха срещите, за да установят близки контакти със съветници и хора от екипите на Камала Харис и Доналд Тръмп в очакване на следващата администрация. Панайотов обаче не беше уведомил МВнР за събитията и не участва в тях.