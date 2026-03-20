Зеленски: Русия може скоро да премине към хартиена поща, телеграфи и коне

"Разбираме какво строи Путин в Русия, или вече почти е построил. Но това е крачка със 100 години назад. Те биха могли скоро да преминат и към хартиена поща, телеграфи и коне." Думите са на украинския президент Володимир Зеленски, казани днес пред репортери.

И са част от коментара му за спирането на интернета на много места в Русия, както и за блокирането на приложението Telegram.

