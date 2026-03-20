Войната в Украйна:

Зеленски: Русия може скоро да премине към хартиена поща, телеграфи и коне

20 март 2026, 19:00 часа 1601 прочитания 0 коментара
"Разбираме какво строи Путин в Русия, или вече почти е построил. Но това е крачка със 100 години назад. Те биха могли скоро да преминат и към хартиена поща, телеграфи и коне." Думите са на украинския президент Володимир Зеленски, казани днес пред репортери.

И са част от коментара му за спирането на интернета на много места в Русия, както и за блокирането на приложението Telegram.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Цитати Цитат Володимир Зеленски
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес