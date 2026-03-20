Пожар в оръжеен склад в Чехия: Групировка пое отговорност за палежа (ВИДЕО)

Пожар избухна тази нощ в оръжеен склад в чешкия град Пардубице. Властите подозират умишлен палеж и тероризъм. Пострадали при инцидента няма, но щетите са огромни. На място са изпратени 14 пожарни екипа. Вътрешният министър свика спешно заседание на кризисния щаб.
A fire broke out at a Czech defense facility in Pardubice linked to Israel’s Elbit Systems, causing significant damage.— Clash Report (@clashreport) March 20, 2026
A group calling itself the "Earthquake Faction" claimed responsibility, describing the site as part of Israel's weapons industry and signaling further actions.…
Отговорност за нападението пое антиизраелска групировка. Тя е изпратила съобщение, че е запалила „ключов производствен център“ за израелски оръжия в Пардубице, за да сложи край на ролята му в „геноцида в Газа“. Оръжейното предприятие работи в тясно сътрудничество с израелския оръжеен концерн „Елбит“. Групата е нарекла себе си „Фракцията на земетресението“ и предупреждава, че подготвя следващи действия.