Славянски ритуали за посрещане на пролетта: Ще ви помогнат да затворите миналото и да се отворите за новото

Нашите предци са вярвали, че на пролетното равноденствие (чествано на 20 или 21 март) светът за момент спира напълно. Това е момент на преход – когато можете да се сбогувате със старото и да поканите нова енергия в живота си. Готови ли сте за ново начало? Разберете с кой славянски ритуал трябва да посрещнете пролетта.

Пролетно равноденствие – време на свежа енергия

Тази година пролетното равноденствие се пада на 20 март. Това е специално време, когато денят и нощта са абсолютно еднакви – символичен момент на баланс между светлината и тъмнината. За древните славяни това е била една от най-важните точки в естествения календар: време за пробуждане на земята и посрещането на пролетта.

За да се отпразнува прераждането на живота, плодородието и сбогуването със зимата, пролетното равноденствие е било отбелязано с различни празници и фестивали, изпълнен с радост, песни, танци и ритуали. Огньове се палели, за да пречистят пространството и да донесат късмет, а чучело се давило или изгаряло – символ на зимата, болестите и всичко, което искали да оставят зад гърба си. Момичетата украсявали яйца, символизиращи живота, и украсявали домовете си със зелени клонки, докато водата от река или извор, както и димът от билки, се смятали за особено пречистващи.

Тези прости ритуали имали една цел: да помогнат на хората да влязат в нов цикъл със свежа енергия и добри намерения. Добрата новина е, че днес можем да посрещнем и пролетта, черпейки от традициите на нашите предци. И това не изисква грандиозни церемонии.

Ако чувствате, че искате символично да се сбогувате с това, което вече не ви служи, и да започнете нова глава с обновена енергия, направете някой от следните ритуали.

Воден ритуал

Славяните вярвали, че изворните реки и извори притежават специална сила – жените миели лицата си със студена вода на разсъмване, за да бъдат здрави и пълни с енергия през цялата година. Водата не се борила със старото, тя просто го отнасяла.

Сутрин измийте лицето си с хладка вода или се разходете до река или езеро. Представете си как водата отмива напрежението и тежките мисли – всичко, което сте носили през зимата. Това е фин, но наистина успокояващ начин да влезете в нов цикъл.

Огнен ритуал

В славянската традиция огънят е бил символ на пречистване и сила – пролетните огньове са били палени, за да прогонят негативната енергия, а прескачането на пламъците се е смятало за обичай, носещ здраве и смелост. Накратко, огънят е поглъщал старото и е освобождавал място за новото.

Вечерта запалете свещ и за момент се съсредоточете върху едно-единствено намерение – нещо, което искате да поканите в живота си. Гледайки в пламъка, помислете за новата, свежа енергия, която ви изпълва. Понякога е достатъчно толкова малко, за да запали искрата във вас, за да действате.

Вашият ритуал може да бъде по-прост, но също толкова верен: напишете на лист хартия какво искате да оставите след себе си – стар страх, трудна ситуация, навик, който вече не ви служи. След това разкъсайте хартията, изгорете я или я „изхвърлете“ и я изхвърлете. Този символичен жест наистина помага на психиката да затвори една глава и да направи място за нещо ново.

Ритуалът "Морана"

Това е древен славянски обичай, който е най-силно запазен в Полша, но се среща и в Чехия, Словакия и други славянски страни. Често се среща като Марзана, Мажана и други. Много прилича на българския "Мара Лишанка" или изгарянето на "Масленица", които споделят подобна символика.

Той се изпълнява около пролетното равноденствие (обикновено 21 март) и символизира края на зимата, смъртта и болестите, и приветстването на пролетта и новия живот. Ритуалът "Марзана" е форма на символична магия, целяща да прогони студа и да осигури добра реколта, символизирайки победата на живота над смъртта.

Изработва се сламена кукла с човешки ръст, облечена в традиционни женски дрехи, която олицетворява Морана– славянската богиня на зимата, смъртта и смъртността.

Куклата се носи до най-близката река, езеро или езерце. Там тя се запалва и/или се хвърля във водата, за да бъде отнесена, а с нея – и зимата.