„Прах“ по вашите сукуленти? Ето какво всъщност представлява

Докато се грижите за сукуленти в дома си , забелязвате ли бяло или синкаво-сиво покритие по сукулентите си, което прилича на прах? Вероятно изглежда като нещо, което трябва да почистите от листата. Покритието може дори да предизвика безпокойство, че растението има заболяване, като например брашнеста мана. Може да се изненадате обаче да научите, че вместо мръсен и нежелан аспект на вашия сукулент, това вещество по листата всъщност е жизненоважно за здравето на растението.

Грижа за сукулентите през ЗИМАТА

Привидният прах върху вашите сукуленти всъщност е восъчен материал, наречен „фарина“ или по-научното му наименование „епикутикуларен восък“. На практика всички растения имат епикутикуларен восък; той е по-силно изразен при сукулентите и други растения, като например папратите. Фарината изпълнява няколко важни функции за вашите сукуленти и повечето растения. Ще забележите, че водата се събира на капчици по повърхността на листата, тъй като фарината помага за задържане на влагата в листата. С стичането на водни капчици от листата, сукулентите получават защита от гъбични заболявания.

Защо сукулентите в градината стават все по-популярни у нас?

Покритието служи и като естествен слънцезащитен фактор за растенията и отразява слънчевата светлина, така че сукулентът да не поема твърде много топлина. Този епикутикуларен восък създава негостоприемна среда за насекоми вредители и тяхното снасяне на яйца, както и за патогени като бактерии. Сукулентите, върху които нишестето изглежда особено ясно изразено, включват членове на родовете Echeveria, Pachyphytum и Kalanchoe, както и хибридните родове Sedeveria и Graptoveria.

Още: Признаци, че преполивате растението си паяк

Фарина, восъчното вещество по сукулентните листа, е от полза за вашите растения

Може да се изкушите да избършете покритието от брашно, за да подобрите външния вид на сукулента, но избягвайте да го правите в името на здравето на растението. Вярно е, че сукулентите ще събират прах върху брашното, но можете да се научите как да почиствате прашните листа на сукулента, като леко духнете върху тях или с инструменти като мека четка за грим, която няма да навреди на брашното. Какво се случва, ако случайно избършете брашното? То ще се върне при някои видове, но отнема много време и може да се върне в разложен вид.

Още: Какво трябва да направите, ако коледният кактус не цъфти

Вашето растение, покрито с брашнесто брашнесто, вероятно няма проблем с болести или вредители, но ще искате да се уверите. Може да искате да използвате бижутерска лупа, за да разгледате внимателно листата. Можете да елиминирате брашнестата мана, ако веществото не изглежда мътиво, появява се наведнъж, а не постепенно, и е разпределено равномерно по сукулента.

Как да накарате сукулентите да цъфтят?

Ако не видите признаци, че брашнестите червеи увреждат растенията ви – вещество, наподобяващо памукоподобни нишки, комбинирано с изпражнения, които изглеждат като черни петънца – можете да ги изключите. Ако не виждате бледожълти или кафяви яйца, нито усещате лепкави остатъци от медена роса и листата не увяхват, белокрилките не са виновниците. Веществото по вашите растения вероятно е брашнесто брашно, което някои любители на сукулентите смятат, че допринася за красотата им; колекционерите дори се стремят към атрактивно, необезпокоявано брашнесто брашно.