Шведската престолонаследница премина обучение за сваляне на дронове (ВИДЕА, СНИМКИ)

Шведската принцеса Виктория преминава разширено обучение във Въздушното бойно училище на страната, като е тествала различни симулатори на полети. В Халмстад, където е базиран полкът за противовъздушна отбрана Lv 6, тя е преминала специално обучение, като се е запознала с възможностите на интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО и със системата "Пейтриът" (Patriot). Това съобщиха шведските въоръжени сили на сайта си на 9 декември.

Престолонаследницата на страната отдавна има интерес към военното дело и през 2024 г. започна обучение в Шведския университет по отбрана по специална програма за офицери. Тя обяснява избора си с необходимостта "по-добре да представлява Швеция и шведските въоръжени сили в бъдеще". Виктория ще завърши висшето си военно обучение през 2026 г.

The Crown Princess is expected to complete the deepening in the Army during 2026.



📸 Jesper Sundström & Alexander Gustavsson & Joakim Vidgren // Försvarsmakten & Mattias Forsberg // SSC pic.twitter.com/7FZxbVg3mX — ChristinZ (@ChristinsQueens) December 9, 2025

Тя е била подробно запозната с мисията на НАТО в Полша, като успешно е тествала и системата за сваляне на дронове, както и пилотските си умения в симулатор на полети, за да оцени възможностите си в една въздушна битка.

Kronprinsessan flyger i ett JAS-Gripen plan. pic.twitter.com/KH2digjRzy — Christoffer Jonsson (@kurrejonsson) December 9, 2025