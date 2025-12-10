Лайфстайл:

Шведската престолонаследница премина обучение за сваляне на дронове (ВИДЕА, СНИМКИ)

10 декември 2025, 12:09 часа 336 прочитания 0 коментара

Шведската принцеса Виктория преминава разширено обучение във Въздушното бойно училище на страната, като е тествала различни симулатори на полети. В Халмстад, където е базиран полкът за противовъздушна отбрана Lv 6, тя е преминала специално обучение, като се е запознала с възможностите на интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО и със системата "Пейтриът" (Patriot). Това съобщиха шведските въоръжени сили на сайта си на 9 декември.

Престолонаследницата на страната отдавна има интерес към военното дело и през 2024 г. започна обучение в Шведския университет по отбрана по специална програма за офицери. Тя обяснява избора си с необходимостта "по-добре да представлява Швеция и шведските въоръжени сили в бъдеще". Виктория ще завърши висшето си военно обучение през 2026 г.

Тя е била подробно запозната с мисията на НАТО в Полша, като успешно е тествала и системата за сваляне на дронове, както и пилотските си умения в симулатор на полети, за да оцени възможностите си в една въздушна битка. 

Елена Страхилова
